'Tus argumentos no sirven de nada', Jared Borgetti a Álvaro Morales

Futbol Picante en la actualidad es uno de los programas que más polémica genera por las declaraciones de sus panelistas.

Álvaro Morales, uno de los presentadores, constantemente hace estallar las mesas de análisis con sus tendenciosos argumentos.

Recientemente, Alvarito se encontraba debatiendo la actualidad de Chivas y América y señaló que las Águilas atravesaron por un mal momento por culpa de su portero, Óscar Jiménez.

Pero, ante la testarudez de Morales, Jared Borgetti estalló y le preguntó a Rafael Puente sobre si estaba de acuerdo con el conductor.

"El señor que tienes a lado fue portero. ¿Compartes lo que dice?", cuestionó el histórico delantero de la Selección Mexicana.

"He discutido con él 20 veces y no estoy de acuerdo", respondió contundentemente el exportero mexicano.

Borgetti no se guardó nada y atacó directamente al polémico miembro de ESPN.

"Entonces ahí te das cuenta que realmente tus argumentos no sirven de nada", sentenció.

Álvaro Morales, fiel a su estilo, no se inmutó y le contestó a su compañero.

"No porque no entiendes, pero no es contra ti, ya te di muchos argumentos", externó.