Turistas protagonizan escena de Titanic en la Huasteca Potosina

Un grupo de turistas protagonizaron una escena parodia de Titanic, tras hundirse la canoa en la que viajaban en un paseo de la Huasteca Potosina.

Con la canción de fondo 'My heart will go on' de Céline Dion, los turistas terminaron el agua con la canoa hundiéndose, mientras reían y nadaban para quedar flotando, similar a la memorable escena de la película.

En comentarios usuarios destacaron que el hombre que iba hasta atrás en la canoa, se hundió como 'todo un caballero', pues éste se dejó llevar por el agua, despidiéndose como si fuera el capitán.

El momento se ha viralizado con más de 3 millones de reproducciones en TikTok.