Turistas de EUA ubican caminos a tomar en México

La inseguridad que se vive en carreteras de México siempre ha afectado para que lleguen visitantes del sur de Estados Unidos, pero a pesar de las alertas que se emiten, ya muchos saben a dónde sí pueden acudir y los horarios para viajar.

Al Borrego, presidente del Patrimonio Cultural del Camino Real Tierra Adentro en Texas, EUA, señaló que él ha estado buscando promover este camino hermanando los municipios que lo conforman y buscando que entre ellos mejoren sus niveles económicos tanto en lo comercial como en el turismo.

Reconoció que se han hermanado ya más de 20 municipios entre Texas, Nuevo México, Chihuahua y Durango y él se ha encargado de llevar turistas a los municipios que forman este Camino Real para que conozcan las raíces del mismo.

Al ser cuestionado sobre la inseguridad en territorio mexicano, quien dijo ser de origen apache, mencionó que esa inseguridad siempre ha afectado.

"Pero el trabajo de nosotros es el quitar el miedo y la verdad, sí hay problemas no podemos decir que no, pero ya conocemos y trabajamos el camino, sabemos a dónde ir y donde no y cuándo ir, sabemos que no podemos andar en cierto tramo de noche", dijo.

Reiteró que él ha traído muchos turistas estadounidenses a municipios de Chihuahua y sabe bien a dónde acudir y cómo le van a hacer.