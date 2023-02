Turismo de Coahuila deja 'encampanado' evento en Castaños

La Secretaría de Turismo del estado no cumplió con el apoyo prometido a los organizadores del selectivo estatal de Ciclismo MTB Carboacero Castaños, que atrajo a deportistas, familiares de éstos y visitantes a lo largo de un mes y el fin de semana pasado para la competencia.

Armando De La Garza Gaytán, secretario estatal de la Asociación Nacional de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, y comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio de Monclova, dijo que este no es un caso aislado y que frecuentemente se presentan estas situaciones por falta de interés del personal de Turismo de Coahuila.

(Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Sostuvo que esta falta de responsabilidad por parte de personal de la Secretaría, que tiene la experiencia y el conocimiento pero no lo aplica, afecta al desarrollo de esta actividad económica en la entidad.

Afirmó que es común que las autoridades de turismo del estado asistan a los eventos sólo para tomarse la fotografía, sin haber apoyado en logística, inversión ni promoción.

(Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

En México hay 132 Pueblos Mágicos, Coahuila tiene siete de éstos, pero la Secretaría de Turismo de Coahuila no asistió a la feria Internacional de Turismo de Madrid, al que sí acudieron delegaciones de otros estados de México.

“No es de sorprender que no hayan ido. Además, quienes están al frente no tienen capacidad y no sabrían qué hacer en esa clase de eventos” dijo.

Armando De La Garza Gaytán, secretario estatal de la Asociación Nacional de Hoteles y Hospedaje de Coahuila. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Consideró que esta es una etapa temporal que seguramente cambiará en uno o dos años más.