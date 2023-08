Tunden a Yahritza y su Esencia por comentarios 'en contra' de México: 'prefiero la comida de Washington'

La agrupación Yahritza y su Esencia dieron bastante de qué hablar luego de asegurar que preferían la comida de Washington sobre la de México, provocando que cientos de fanáticos arremetieran en su contra.

A través de redes sociales, la influencer Chamonic publicó un vídeo donde se ve a los jóvenes de Yahritza y su Esencia hablando de México y de la CDMX, mientras se encontraban promocionando su concierto por el país.

Sin embargo, a pesar de que la entrevista iba fluyendo con total normalidad, las cosas dieron un giro inesperado luego de que la entrevistadora le cuestionara sobre qué les parecía la CDMX, a lo que la vocalista mencionó:

"Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto o me estoy durmiendo, porque se escucha los carros y las sirenas de los policías, pero si me gusta aquí está bonito", sostuvo Yahritza.

Tras esto, Armando Martínez comentó que prefería la comida de Washington por sobre la de México: "Pues a mí la neta, yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más de dónde venimos (Washington), la neta le da un sazón que sí pica y sabe bueno".

Por su parte, Jairo mencionó que él suele comer solo pollo, ya que es "demasiado delicado con la comida".

"Para mí también es la comida porque, yo soy bien delicado, y casi nomas como pollo, que no tengan picante, no me gusta nada de eso. La soda de aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente".

Estas declaraciones provocaron la molestia de sus seguidores mexicanos, ya que, a sus palabras, estaban ninguneando la comida del país.