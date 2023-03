Tunden a mujer por aprovechar el 8M para promocionar su cuenta de OnlyFans

Una usuaria se hizo acreedora a críticas y hasta burlas en redes sociales, luego de que aprovechara el Día Internacional de la Mujer para promocionar su cuenta de OnlyFans.

Desde su página en Facebook, Sonia Robledo, creadora de contenido, dedicó un extenso mensaje por el Día de la Mujer, admitiendo que debido a su físico vivió acomplejada por muchos años, pero que 'decidió dar un gran paso' y que aprovechando el 8M decidió iniciar su propia cuenta en OnlyFans, pues 'no le debe belleza ni estándares a nadie'.

"Después de analizarlo por mucho tiempo, miedo, y miles de dudas, decidí dar este paso. Desde niña me hacían acomplejarme de mi y cada una parte de mi cuerpo, viví el infierno en carne propia, odiando y señalando mi cuerpo y quien vivía en él, siempre he tratado de darles lo mejor de mi, o mas bien mi versión mas real, y tratando de compartir un poco de lo que fue mi proceso y poder ayudarlos e inspirar a alguien, después de todos los años que me costo darme cuenta que me tengo a mí", señaló Sonia en su post, agregando fotos en las que aparece en lencería para promocionar su OnlyFans.

Críticas y burlas no tardaron en llenar la publicación de Sonia, que fue señalada de querer aprovechar el movimiento para obtener un beneficio económico.