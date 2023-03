'Tuca' Ferretti estaba dispuesto a tomar la dirección técnica de la Selección Mexicana

Ricardo "Tuca" Ferretti aceptó que esta vez sí hubiera tomado a la Selección Mexicana tras la falta de director técnico en el banquillo por la salida del Tata Martino luego del fracaso del Tricolor en Qatar 2022.

En entrevista con ESPN, el brasileño reconoció que estar sin trabajo en el momento, le hubiera llevado a aceptar el cargo de entrenador del conjunto nacional.

"Sí porque ya no tenía compromiso con ninguna institución", dijo.

Eso sí, explicó por qué antes tenía una respuesta negativa: "Las veces anteriores yo tenía contrato con Tigres, la directiva entonces me dijo que podía irme pero querían que me quedara, yo me sentía en casa y no tenía la intención en ese momento de dirigir a la Selección Mexicana", señaló el nuevo técnico del Cruz Azul en el programa Futbol Picante.

Pero esta vez, tras la partida de Martino por el fracaso del equipo mexicano en la última Copa del Mundo en la que no se avanzó de fase de grupos, Ferretti se sinceró y reconoció que al estar sin equipo, un sí habría dado sobre ser el DT del Tricolor.

"Ahora sin equipo y si me hubieran ofrecido, sí hubiera tomado a la Selección Mexicana".

Ferretti fue nombrado la semana pasada como nuevo timonel de Cruz Azul y en su cuerpo técnico está Guillermo Vázquez, quien junto al "Tuca" y Joaquín Moreno tendrán la misión de poner en los primeros planos a La Máquina.

Ferretti ya debutó cómo técnico con el equipo celeste y lo hizo en el duelo de la Jornada 9 en el Estadio Azteca en la victoria de su nuevo club 1-0 sobre el FC Juárez.