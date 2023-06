Trump reconoce haber tomado documentos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en su poder una grabación de audio de una reunión en 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce haberse llevado un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán, informó CNN.

La cadena estadounidense señaló que varias fuentes le confirmaron la existencia de dicha grabación, realizada en el verano de 2021, y que muestra que Trump no sólo sabía que había retenido material clasificado después de dejar la Casa Blanca, sino que quería compartir la información en su poder, pero no lo hacía porque era consciente de que al ya no ser presidente no tenía la capacidad de desclasificar el documento.

CNN dijo no haber escuchado la grabación, pero que sus fuentes sí lo hicieron. La reunión, ocurrida en julio de 2021, habría tenido lugar en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, y en ella participaron, además de Trump, dos personas que trabajaban en la autobiografía del exjefe de gabinete del exmandatario Trump, Mark Meadows, entre otros.

La autobiografía de Meadows incluye un apartado que parece aludir a la reunión grabada en audio que tienen en su poder fiscales en la causa contra Trump. En dicho encuentro, el exmandatario habría hablado, de acuerdo con el libro, de "un informe de cuatro páginas mecanografiado por el propio (exjefe del Estado Mayor Conjunto de Trump) Mark Milley. Contenía el plan del propio general para atacar Irán, desplegando un número masivo de tropas, algo que instó a hacer al presidente Trump más de una vez durante su presidencia".