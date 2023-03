TRIpleta lagunera; Diego Cocca llama a Carlos Acevedo, Uriel Antuna y Jorge Sánchez

Tres futbolistas laguneros, incluyendo al cancerbero y capitán de Santos Laguna, Carlos Acevedo, conforman la primera lista del técnico nacional, Diego Cocca, para los desafíos dentro de la Nations League de la Concacaf, en la que México se medirá a finales de mes a Surinam y Jamaica.

El timonel argentino que ahora dirige los destinos del Tricolor, dio ayer a conocer la convocatoria de un nutrido grupo de jugadores, para los desafíos oficiales de la competencia. Los aztecas suman 4 unidades, tras su triunfo 3-0 como locales en el Corona ante Surinam y el empate 1-1 en Kingston frente a los jamaiquinos como visitantes.

"Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan", señaló Cocca, quien se hizo acompañar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Femexfut, por Rodrigo Ares de Parga, Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales y Jaime Ordiales, Director de Selecciones Nacionales Varoniles.

Los otros elementos nacidos en la Comarca son Jorge Sánchez, del Ajax de los Países Bajos, que ayer marcó en la Copa de la Real Asociación Neerlandesa de Futbol contra el Da Graafschap y Uriel Antuna, del Cruz Azul en la Liga MX. Ambos bajo la batuta del "Tata" Martino, estuvieron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

También están exjugadores santistas como Néstor Araujo, así como los canteranos Gerardo Arteaga y Jesús Angulo.

"He hablado con 35 o 40 jugadores por videollamada para mostrarles que estamos cerca y transmitirles las ideas e intenciones de lo que viene para esta Selección" indicó el estratega nacional que además agregó "Hemos ido a muchos partidos de Liga (MX) para ver jugadores y afianzar la relación con directivos, dueños, directores deportivos para este proyecto".

El otrora técnico de Santos Laguna, dejó en claro que todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la Selección y en su momento decidirá quién está en su mejor momento, ya que el compromiso del cuerpo técnico que encabeza, es ver a todos los jugadores que puedan representar a México y cuando detecten a alguno que les pueda aportar, lo convocarán.

"Desde hoy tenemos el sueño de jugar un Mundial, en nuestra casa, con nuestra gente, y que nos vengan a apoyar millones de personas sintiendo que la Selección es de todos. Estoy con muchas ganas de poder desafiarme para que el jugador se sienta cercano a este cuerpo técnico y así seguiremos" indicó.

Respecto al tema de Alejandro Zendejas de las Águilas del América, quien tiene doble nacionalidad, enfatizó que debe entenderse que él tomará una elección muy importante, por lo que tienen qué brindarle su tiempo.

Y complementó "Le dejé en claro que necesitamos jugadores comprometidos y él lo entendió. Para nosotros, la gente, el mexicano es importante, y queremos que sientan que la Selección es de todos".

MÁS JUGADORES

Cocca señaló conveniente la cantidad de jugadores, en su primera convocatoria, con el objetivo de no desgastarlos y de tener la oportunidad de conocer a los futbolistas y que ellos lo conozcan a él.

"También hay otra lista de por lo menos 20 jugadores a los que también estamos siguiendo; esto no es definitorio, recién empieza. Estamos decidiendo, viendo su rendimiento día a día para ver si el día de mañana los podemos convocar a la Selección".

RESPALDO

Rodrigo Ares en su intervención en la conferencia de prensa comentó: "Es la primera convocatoria que da Diego Cocca, han sido semanas de mucho trabajo para él, su cuerpo técnico y Jaime Ordiales, visitando estadios y directivos".

El directivo agradeció de manera pública a los clubes que cederán a sus futbolistas, ya que están abiertos con apoyar a la Selección Nacional.

En su oportunidad, Ordiales aclaró el por qué se llamó a más de tres decenas de elementos: "Esta decisión en conjunto es porque es un viaje largo, complicado, un periodo de tres días entre juegos. Pueden ser más de 7 horas de viaje, influye el cambio de horario con los jugadores que vienen de Europa y el que hay en Surinam y para la debida integración y el conocimiento de lo que quiere Diego. También cuidando que estén todos en plenitud".

Indicó que van a tener un programa de integración para el próximo domingo y lunes, en donde estarán 15 jugadores de la lista "No viene la gente que tiene participación en la Liga de Campeones de Concacaf. Diego (Cocca) busca conocimiento e integración aunque sea en un periodo pequeño y corto", agregó el director de Selecciones Nacionales Varoniles.