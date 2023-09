Tribunales contra adicciones, en enero

Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila (PGJE), dio a conocer que a partir del próximo 15 de enero de 2024, entrarán en operaciones un total de siete Tribunales Especializados para el tratamiento de las adicciones en la entidad.

Recordó que este es un modelo que se va a implementar en todos los distritos judiciales de Coahuila, con el cual se busca rescatar y apoyar, tanto a las mujeres y hombres, que se encuentran en el consumo de sustancias o que por esa situación cometieron un delito.

"Nos encontramos también haciendo un diagnóstico de la capacidad instalada de las distintas áreas para poder brindar los servicios de una manera más coordinada", fue lo que refirió el magistrado presidente, dado que dicho proyecto es intersecretarial, pues participa desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila hasta la Secretaría de Salud.

Lo anterior, refiriéndose a conocer la cantidad de psicólogos con los que se cuenta para poder ayudar a una persona con terapias, cuántas personas o cuántos espacios se tienen dentro de un penal para poderlos atender, en el caso de quienes hoy en día están privados de su libertad. Esto último con la finalidad de no mandarlos al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), particularmente a quienes requieran de ese tipo de tratamiento psiquiátrico.

"Es todo un esquema para rescatar a las mujeres y hombres que están ahí. No solamente castigarlos con privarlos de su libertad, si no ayudar a esa persona a que salga, no siempre el problema mayor es que consuman, el problema es que no han sido atendidos en un problema psicológico de antes", aseguró Mery Ayup.

Recordó que actualmente, los problemas tienen que ver con la ansiedad, con las depresiones, con estas enfermedades que han llegado a aumentar los suicidios en todo el país, y del cual el Estado, no es la excepción. Además se señala que la dinámica para obtener una sustancia, ahora es más fácil y económica.

"Una pastilla de fentanilo o cualquier cosa, son altamente dañinas para la salud, entonces el daño que generan desactivan a una mujer o un hombre de su familia, lo imposibilita de trabajar y entonces, lo que necesitamos es rescatar a esas personas y tratarlas de manera coordinada.

Conforme a lo que anunció el magistrado presidente del TSJEC, contempla que el mencionado tribunal especializado, inicien operaciones de forma simultánea, estableciendo que se abrirán en Acuña, Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monclova, Sabinas y San Pedro de las Colonias.