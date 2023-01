Tres inteligencias artificiales que puede usar de forma gratuita

Uno de los temas que más dio de qué hablar durante 2022 fue el desarrollo de las inteligencias artificiales. Sus alcances han sido notables en tiempos recientes: desde crear canciones que podrían haber sido firmadas por los Beatles o los Beach Boys hasta generar retratos ilustrados de personas que le compartieron a la app una selección de sus propias fotos de perfil.

Otras inteligencias artificiales, por ejemplo, pueden diseñar los escenarios o imágenes que se les soliciten. Las redes sociales son el sitio donde estos modelos se han visto mucho: personajes famosos en situaciones irreales, prototipos futuristas y ciudades apocalípticas fueron populares.

De lo que son capaces las siguientes tres inteligencias artificiales, a las que puede acceder cualquier persona sin costo alguno, arroja un poco de luz sobre los alcances en este tema durante los próximos años.

Craiyon

Muy en la línea de las inteligencias artificiales mencionadas al principio de este texto, Craiyon es un generador de imágenes a partir de texto. Sólo se necesita entrar a su sitio web (craiyon.com) y escribir en inglés, en el campo de texto, la imagen que se quiere crear. Es una herramienta accesible, ágil y divertida, tanto para quienes tengan intenciones más artísticas, como para quienes sólo quieran crear imágenes absurdas.

Si no se obtiene la imagen deseada hay que escribir la orden de otra forma (con palabras distintas o mayor precisión). Es importante resaltar que, aunque dos personas utilicen las mismas palabras para pedir una imagen, la plataforma nunca creará un modelo idéntico a otro.

Estos son dos diseños que la inteligencia artificial creó a partir de un par de órdenes inspiradas en un famoso personaje del mundo de la animación: "A Pikachú that seems like a pug dog" y "Pikachú painting with the style of Van Gogh".

OpenAI

Para usar esta inteligencia artificial es necesario registrarse primero. Aunque la plataforma está en inglés, OpenAI comprende muy bien las instrucciones en español. El sitio web (chat.openai.com) tiene un diseño intuitivo, por lo que su uso no tendría por qué causar complicaciones.

Al preguntarle a la inteligencia artificial cuál es el origen de su nombre, ésta responde que proviene de "una organización de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco, California. Fue fundada en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman con el objetivo de desarrollar y promover tecnologías de IA de manera ética y responsable".

Lo interesante de OpenAI está en los resultados que arroja cuando se le dan órdenes. Por ejemplo, a la petición: "Escribe un relato de vampiros imitando la prosa de Gabriel García Márquez", la inteligencia artificial hizo, en un periodo breve de tiempo, el siguiente texto:

"La noche caía sobre la ciudad mientras los vampiros salían de sus escondites. Era una noche oscura y tormentosa, con rayos iluminando el cielo y el viento soplando con fuerza. Los vampiros caminaban con elegancia y gracia, como si estuvieran bailando con la tormenta.

Eran seres antiguos, con una belleza fría y aterradora al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con un fuego interior, un fuego que consumía su alma y los mantenía jóvenes y poderosos. Cada uno de ellos llevaba consigo una historia, una historia de amor, de odio, de maldad y de sacrificio.

Uno de ellos se detuvo frente a una casa antigua, con las persianas cerradas y las ventanas iluminadas por una luz tenue. Era la casa de su amada, la mujer a la que había amado durante siglos. La mujer que lo había convertido en un vampiro.

La puerta se abrió y ella apareció, con su belleza intacta y su mirada llena de misterio. Lo saludó con una sonrisa y lo invitó a entrar. Él aceptó y la siguió, sabiendo que esa noche sería especial.

Juntos caminaron por las habitaciones de la casa, hablando de cosas antiguas y nuevas, de sus vidas y de sus sueños. La noche pasó volando, y pronto amaneció. El vampiro se despidió de su amada, prometiendo volver a verla pronto.

Y así fue como los vampiros vivieron, en una eterna noche de amor y soledad, en un mundo lleno de misterios y peligros, pero también lleno de belleza y pasión".

Queda claro que hasta para una inteligencia artificial imitar el estilo de otro escritor es una tarea difícil, pero tampoco hay que ignorar lo impresionante que es ver a una computadora que crea un relato con estructura y coherencia e imita lo que se considera como las características de la prosa de un autor.

El doodle de Bach

Para celebrar el natalicio de J. S. Bach, el 21 de marzo de 2019, Google lanzó un doodle en el que los usuarios podían colocar notas sobre una partitura y una inteligencia artificial las estudiaba para generar una pieza con una estructura similar a las de Bach.

Si bien es un doodle sencillo que a muchos les hará pensar que tiene algo de videojuego, lo cierto es que la mayoría de las inteligencias artificiales que generan canciones están dedicadas a músicos profesionales o tienen costo.

Esta inteligencia artificial, una de las más sencillas y accesibles de su tipo, se puede utilizar en: google.com/doodles/celebrating-johann-sebastian-bach