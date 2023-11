Trenes de pasajeros no es mala idea, pero no debe forzarse: BBVAM

El decreto del gobierno federal para retomar los trenes de pasajeros en siete rutas férreas si bien no es mala idea debería ser una decisión del sector privado, estimó BBVA México.

"Nos parece que no necesariamente es una mala idea, pero no es algo que se debería forzar y es mejor consultar al sector privado para conocer la demanda para hacerlo o no. Lo que sí creemos es que se deben priorizar esas vías férreas para el transporte de carga, que es lo que más crecimiento genera", dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

En ese sentido, dijo que se requiere analizar por parte del sector privado si se cuenta con la demanda suficiente para tener ferrocarriles de pasajeros en la zona enmarcada este lunes por el decreto presidencial.

"Si hay o no espacio para trenes de pasajeros, debería ser una decisión privada donde los operadores vean que si hay suficiente demanda, que se instalen los trenes y si no, no", dijo.