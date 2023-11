¿Travis Kelce viajará a Argentina para ver los conciertos de Taylor Swift? Esto es lo que se sabe

El jugador Travis Kelce sorprendió a sus fanáticos al revelar que podría estar tocando tierras argentinas próximamente, ¿estará durante los conciertos de Taylor Swift?

Serán los días 9, 10, y 11 de noviembre cuando la cantante Taylor Swift se esté presentando en el estadio River Plate en Argentina, como parte de su gira por Latinoamérica, la cual comenzó en agosto luego de sus conciertos en la Ciudad de México.

Ahora, a pocas horas de que la rubia esté tocan por primera vez en dicho país, ha sido el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, quien dio a entender que podría estar durante los conciertos de la cantante.

Fue a través de su pódcast New Heights, que su hermano, Jason Kelce, le cuestionó a Travis si ya tenía planes para este fin de semana de descanso, a lo que él respondió: "La verdad es que no. Puede que diga 'a la mierda' y me vaya a un sitio bonito, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida así que tengo que ir a algún sitio soleado”.

Esto provocó más la intriga de su hermano, quien le preguntó: "¿En algún lugar del Ecuador?", a lo que el ala cerrada contestó: "Más cerca del Ecuador".

Ante esto, su hermano señaló pícaramente: "¿Al sur de Ecuador?", provocando que Travis solo comenzara a reírse.

Esta descripción llevó a que cientos de fanáticos comenzaron a intuir de que el próximo destino de Travis será Argentina, por lo que podría estar acompañando a Taylor en sus presentaciones.

Cabe destacar que, aunque ni Travis ni Taylor han confirmado tener una relación, a la cantante se le ha visto últimamente muy presente en los juegos de los Kansas, además de que ha estado conviviendo con la madre del jugador, Donna Kelce, y amigos de él.