Trasplantan con éxito células madre a joven de 16 años

Después de unos 80 días hospitalizada por un diagnóstico mielodisplásico de alto riesgo (estado previo a la leucemia), Michelle abandonó ayer la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón.

La joven de 16 años, se sometió con éxito a un trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas Alogénico, un procedimiento para recibir células formadoras de sangre (células madre) sanas que provinieron de una donante: su hermanita Danna, que ayer cumplió 12 años. Este sería el primer trasplante alogénico que se realiza en la UMAE después de la pandemia por la COVID-19.

"Es algo muy especial, ella sabe que la quiero mucho, estoy muy agradecida con ella porque fue muy fuerte. Cuando le dije que ya había pegado el trasplante lloramos las dos de la emoción. Llegando a Juárez vamos a hacer una fiesta yo y ella por su cumpleaños y porque ayer también fue mi graduación y pues no pude estar", dijo Michelle, originaria de Juárez, Chihuahua.

Fue despedida de la clínica No. 71 entre aplausos, porras y hubo gritos de júbilo por parte del personal de salud y familiares que la acompañaron en este difícil proceso. "¡Sí se pudo, sí se pudo!", le gritaron al salir de la UMAE, mientras ella los observaba entre llanto y visiblemente emocionada. Michelle está lista para disfrutar del regalo de la vida y ansiosa por inscribirse a la preparatoria, pues su sueño es llegar a ser enfermera. Dijo que está muy agradecida con todo el personal de la clínica No. 71 pues gracias a ellos, pudo salir adelante. "Fui muy fuerte, muy positiva en todo y nunca me dejé caer. Nunca estuve triste, nunca me deprimí y siempre fui alegre".

Llegó al Hospital de Especialidades con un cuadro clínico ya que su cuerpo no tenía defensas. Mayra Patricia López Montejo, especialista en Hematología Pediátrica, explicó que el síndrome mielodisplásico es una enfermedad rara en los pacientes pediátricos. Se presenta en menos del 4 por ciento de la población, entre las enfermedades hemato oncológicas y casi siempre es un factor predisponente.

Michelle llegó a principios de marzo a la UMAE y recibió su alta el día 27 de ese mismo mes. Ingresó nuevamente el 10 de abril hasta el 30 de junio del año en curso y permaneció en aislamiento. Primero para tratar de estabilizar su salud y sacarla del cuadro de gravedad, para después realizarle biopsia de hueso, cariotipo, protocolo del trasplante y búsqueda de la donadora.

Explicó que en la médula ósea se ubican las células madre que generan los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El síndrome mielodisplásico es una alteración en la producción de éstas, ya sea porque se fabrican pocas o porque son de mala calidad y surgen una serie de afectaciones en el organismo, entre otras cosas porque no tiene elementos para defenderse de las enfermedades.

La especialista indicó que en la UMAE No. 71, este sería el segundo caso de síndrome mielodisplásico que se atiende en los últimos siete años. Danna estuvo en un tratamiento especial para elevar su producción de células, mismas que se extrajeron y fueron aplicadas a Michelle con el fin de reemplazar las células madre dañadas.

La donadora estuvo internada una semana, egresó y se encuentra en perfectas condiciones de salud.

TRABAJO EN EQUIPO

Gerardo Ernesto Martínez Pozos, especialista en Hematología con adiestramiento en trasplante de médula, colaboró con la doctora López Montejo. Reconoció el gran trabajo de la especialista y dijo que están satisfechos, ya que el trasplante alogénico es muy complejo, incluso con un riesgo de muerte del 15 al 20% durante la intervención. "Cada vez encontrar compatibilidad entre hermanos es más difícil, porque la posibilidad de tener un hermano compatible depende del número de hermanos que tengamos, la población mundial va cambiando". Por ello, indicó que en la medicina se está optando por otras modalidades, como los trasplantes haploidénticos que permiten el uso de células madre de donantes que no son totalmente compatibles. Dijo que esperan que en la UMAE No. 71, pronto estén implementando esta técnica.

Para la atención de Michelle, se contó con el apoyo de un equipo multidisciplinario integrado por personal de Enfermería, Nutrición, Psicología, Laboratorio y médicos de múltiples especialidades, entre otros. Todo ello disminuyó las complicaciones e impactó de forma positiva en el trasplante.

¿CÓMO FUE EL PROCEDIMIENTO?

Durante siete días, la paciente fue sometida a altas dosis de quimioterapia para eliminar la enfermedad y mientras ello ocurría, el día primero de junio los especialistas realizaron la "cosecha" de las células de la donadora, mismas que fueron aplicadas el 5 de junio en el cuerpo de Michelle.

Los médicos administraron fármacos para la reproducción celular y gracias a la capacidad técnica y al esmero del personal del Seguro Social, a partir del día 20 comenzó a registrar datos de "prendimiento" (producción de glóbulos y plaquetas). El trasplante fue un éxito, la joven egresó del hospital y tras una serie de cuidados podrá reintegrase a su vida cotidiana.

Durante el procedimiento del trasplante, la paciente permaneció totalmente aislada y su único contacto fue con el personal de enfermería que no salía del cubículo durante toda su jornada laboral. Una de ellas fue la especialista en Enfermería Oncológica, Tania Patricia Portillo López. Expresó que le apasiona su trabajo y que es una motivación muy grande ver el resultado, además de que con la convivencia diaria, le tomaron cariño a Michelle, por lo que celebran que todo haya salido bien.

La directora de la clínica No. 71, Guadalupe Villa Rodríguez, destacó el trabajo del equipo multidisciplinario y el compromiso del personal que hizo posible un trasplante exitoso que cambió la vida de Michelle y de toda su familia.

Michelle abandonó ayer la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS Torreón.