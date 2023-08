Tras reportar su desaparición, hallan a joven mexicana y a su padre

Luego de que se reportara la desaparición de la joven Onixys Miranda Ortiz Amador y su padre Manuel Ortiz Ramírez en California, Estados Unidos, su hermana Jessica Gonzales informó días después que su hermana y su padre habían decidido no volver a México.

Onixys Miranda conmovió a cientos de personas tras haber rendido un homenaje a Juan Gabriel cuando tenía tan solo 6 años, desde entonces comenzó con su carrera musical.

Sin embargo, fue hasta el pasado 24 de julio que Onixys y su padre viajaron a Estados Unidos para que la joven se presentara a cantar en un evento, desde ese momento su familia no tuvo noticias de ellos durante una semana.

Por lo que a través de redes sociales, su familia reporto la desaparición de la joven -quien ahora tiene 18 años- y de Manuel Ortiz Ramírez después de que pasaran días sin que la familia supiera algo de ellos.

"Trate de comunicarme con Onixys a través de su número personal, pero sigo estando bloqueada, ella no se ha comunicado conmigo y el papá de Onix tampoco. La familia que tiene a mi hija y a mi esposo -quienes fueron las personas que los contrataron para el evento- tampoco se han puesto en contacto conmigo, no me han hablado para darme una explicación de que es lo que realmente está pasando", dijo su madre Sofia Amador en un reel en Facebook.

La joven iba a regresar de su viaje el 31 de julio, no obstante, un par de días después el padre y la joven dejaron de recibir llamadas y mensajes después de que apagaran sus teléfonos, quedándose incomunicados.

Por su parte, su hermanda Jessica Gonzales detalló a través de su cuenta de TikTok que Onixys y su padre estaban bien, además, indicaron que no iban a volver.

"Es decepcionante, lo es. Evidentemente no esperaba... claro, me da gusto saber que, aunque haya sido decisión de ellos, se encuentran bien que es lo más indispensable. Ya no van a regresar".

En el clip la mujer dejo una captura de pantalla en donde muestra la conversación que tuvo recientemente con su hermana, en donde se muestra también un video que le mando Onix en donde se muestra que ella está bien.

"Mi papá no se ha comunicado porque no quiere hacerlo, no porque no pueda. (...) A lo mejor y a nosotros nos vaya bien, eso es lo que espero y de parte de ellos siempre le voy a desear lo mejor, de parte de mi papá me avergüenza bastante. Me da miedo el futuro para nosotros, porque ellos están allá y están muy bien, (...) los que vamos a batallar somos nosotros", comentó.

"Nuevo comienzo"

El pasado 2 de agosto Onixys compartió una grabación en TikTok donde explicó que no tenía acceso a sus cuentas de otras redes sociales, por lo que no se había podido conectar.

"No estoy lastimada, no estoy dañada, no estoy atada. Estoy bien, estoy libre. (...) Estoy muy bien, me encuentro muy tranquila, muy feliz, estoy en California".

Asimismo, aseguró que se trata de un "nuevo comienzo" y agradeció a la gente que se preocupó por el caso. "Es algo bueno para mí y siento que se vienen muchas oportunidades más".