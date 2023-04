Tras intento de feminicidio, víctima optó por desistir acusación: FGE Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) lamentó que debido a diversos factores como los emocionales, las víctimas de intentos de feminicidio desisten de los procesos, como ocurrió a recientes fechas donde en un caso se obtuvo la no vinculación a proceso por la falta de pruebas y que la víctima no se presentó a la audiencia.

Fue hace unas semanas que se dio a conocer que un hombre quedó en libertad, luego de que no fue vinculado a proceso en Saltillo, tras el intento del feminicidio de su prima.

Martha Rivera, directora de investigaciones especiales de la (FGE), manifestó que lo anterior se debió a que la juez consideró la existencia de pruebas insuficientes, al no contar con la acusación de la víctima.

“Se presentaron todas las pruebas pertinentes, sin embargo, en este caso no tuvimos la participación de la víctima y que el juez consideró importante para poder corroborar las circunstancias que estábamos acreditando dentro de los hechos, por lo que se decidió dictar una sentencia absolutoria por parte del juez”, dijo.

Añadió que ya se presentó la apelación correspondiente para continuar con la acusación, pues este delito se persigue de oficio y no se requiere de la aprobación de la víctima”, dijo.

Lamentó que dentro del círculo de violencia es común encontrar la reiteración de los hechos.

“Aquí la victima por cansancio o en otras ocasiones porque se encuentra dentro de este círculo, en el cual existe una especie de reconsideración, las víctimas en muchas ocasiones deciden no participar del proceso, lo que afecta el resultado”, dijo.

Martha Rivera resaltó la importancia de la denuncia, así como del proceso terapéutico que las víctimas deben llevar.

“No es fácil llevar un proceso penal, pues todo lo que conlleva sacar a relucir nuevos hechos, mas lo que el agresor se va defender, lo que resulta cansado, por lo cual es necesario ir de la mano con las terapias psicológicas y así poder llegar al juicio”, dijo.

Resaltó que es el primer caso donde las víctimas se han retractado, mientras que en otros fue por que se fueron a vivir fuera incluso del país, donde los procesos se realizan a distancia a través de medios electrónicos.

Explicó que en este caso aunque se contaba con pruebas contundentes, la juez de control determinó la duda razonable en cuanto a la ocurrencia del hecho.

Hasta el momento se desconocen las causas del porque la víctima no acudió a la audiencia.

“Tenemos que entender que hay muchas razones por las cuales las víctimas deciden no seguir el proceso, no porque no les interese sino por los factores emocionales o psicológicos, es más fuerte”, destacó.

Fue el pasado 15 de enero de este año que José “N”, primo de la víctima de nombre Michelle “N”, fue atacada en el domicilio de su tía y madre del señalado en la colonia Ciudad Nuevo Mirasierra.

Los hechos se desencadenaron cuando la víctima tuvo una discusión con su tía y se retiró para no tener problemas, no obstante, antes de retirarse, llegó José, quien comenzó a insultarla con palabras altisonantes.

Por lo anterior, Michelle sale del domicilio y se resguarda en el vehículo de su hermana, no obstante, José sale con un cuchillo y empezó a pegarle al vidrio del vehículo, mientras la amenazaba con matarla.

No obstante, debido a que no logró quebrar el vidrio, tomó un pedazo de block y lo estrelló en el vidrio del copiloto, para después ingresar la mitad de su cuerpo y con el block golpearla en una pierna.

Debido a que la víctima se defiende y saca el block, el acusado saca el cuchillo y comienza a intentar herirla en el pecho y al defenderse Michelle le lesiona los brazos.

Aunque la víctima logra escapar, ante el shock y pánico impacta su vehículo.

Pese a que no se logró vincular por este delito, no se hizo algún tipo de reclasificación del delito por parte de la juez.