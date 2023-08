Tras fallas, Santander restablece transferencias

Luego de que la mañana de este miércoles usuarios reportaron que no se podían realizar transferencias desde la aplicación de Santander, al medio día la institución financiera informó el regreso a la normalidad de ese servicio.

"Te informamos que la revisión técnica ha concluido y que las transferencias SPEI se encuentran normalizadas. Agradecemos tu comprensión", dijo el banco a sus clientes en redes sociales.

En sus comentarios, los usuarios detallan que desde el martes tuvieron complicaciones para realizar transferencias, en tanto que no se veían reflejados los movimientos vía SPEI.

Se caen transferencias SPEI de Santander

Más temprano, el banco reconoció la falla e informó que se encontraba en revisión por lo que en el transcurso de la mañana no se podían realizar transferencias desde su aplicación móvil.

"Debido a una revisión técnica, las transferencias a cuentas de otros bancos por SPEI no estarán disponibles durante los próximos minutos. No es necesario levantar algún reporte. El resto de las operaciones: pagos con tarjetas, disposición de dinero en cajeros, transferencias entre cuentas propias, pagos domiciliados, etc., se encuentran operando normalmente. Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes y estaremos informando", informó previamente Santander a sus usuarios en redes.