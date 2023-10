Tras agresión, reforzarán operativo mochila

Luego de que el día de ayer un menor de 14 años de edad, lesionara con una navaja a una maestra en una escuela de Ramos Arizpe, la Secretaría de Educación informó que se han implementado los protocolos necesarios para reforzar el operativo mochila y atender a los menores que presenciaron el ataque.

Fue el día de ayer que los hechos ocurrieron en la Secundaria General número 1 "Rubén Humberto Moreira Flores", que se localiza en la colonia Analco, durante el turno vespertino.

De acuerdo al titular Francisco Saracho, la maestra se encuentra estable y fuera de peligro, no obstante, se reforzará la vigilancia a través del operativo mochila.

"A las tres de la tarde de ayer tuve conocimiento del acontecimiento que se dio en la secundaria número uno en la colonia Analco, por lo que me comunique con el director para ver que se actuara e implementara los protocolos respectivos y saber cuál era el estado de salud de la maestra", dijo.

Indicó que la maestra recibió los primeros auxilios y no se encontraba en riesgo su vida.

"Me comunique con la maestra y me dijo que se encontraba recuperándose y que le habían hecho las curaciones y hoy en la mañana le marque y me dijo que estaba estable", dijo.

Indicó que se le va dar el acompañamiento a la maestra, al mismo tiempo que indicó que se dará la atención psicológica a los jóvenes que presenciaron esta situación.

Recordó que tras comunicarse con el fiscal Gerardo Márquez, se dio la atención oportuna con la detención del menor.

Añadió que además actuó la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y las autoridades respectivas.

Explicó que las autoridades de la Secretaría de Educación se reunirán con padres, madres de familia y maestros de la escuela secundaria para platicar sobre la situación.

"Tengo entendido que 2do. H a efecto de poder platicar con los padres de familia, estar con ellos y darles toda la atención a las niñas y los niños", resaltó.

Añadió que las clases se continúan, y se llevará a cabo el refuerzo del operativo mochila con el consentimiento de los padres.

"Es un programa que ha rendido frutos, que es un buen operativo, pero que siempre debemos estar de la mano de los padres de familia y hacerlo bajo su consentimiento, lamentamos mucho que haya sucedido esto", dijo.

Añadió que es el departamento jurídico de la Secretaría, quien realiza las indagaciones correspondientes.

"La maestra está estable, tiene un golpe en la cabeza, tengo entendido que el niño está detenido y estaremos muy atentos a este caso", finalizó.