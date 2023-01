Trámite de replaqueo en Torreón toma menos de 15 minutos

En contraste con los módulos de La Laguna de Durango, donde los trámites de replaqueo demoran hasta tres horas, en Torreón es posible salir con las láminas en 15 minutos o menos, según se constató en un ejercicio realizado este jueves.

Mediante la plataforma digital de www.pagafacil.gob.mx se programó una cita el pasado lunes, la disponibilidad arrojaba espacios para miércoles, jueves y viernes, por lo que se seleccionó el jueves a las 9:15 horas. La recomendación del sitio web fue llegar 10 minutos antes.

A las 9:00 horas de este jueves se abrieron las oficinas en la Recaudación de Rentas de Torreón y cerca de 30 personas hacían fila, pues carecían de cita, mientras que otras 20 estaban programadas para trámite de obtención de licencia o el pago de control vehicular.

Al presentar la confirmación de la cita, una empleada en un pequeño escritorio junto a la puerta revisa la documentación, mientras que otras dos personas hacen lo mismo en otro módulo. Tras contar con lo necesario, se pasa al área de espera, en sillas, donde hay que atender a la pantalla para saber cuando llega el turno, con el nombre completo del contribuyente.

A las 9:15 horas, en punto, aparece el nombre y se indica pasar al módulo 4, donde una trabajadora muy amable solicita la documentación y en cerca de 7 minutos el trámite está completo, por lo que entrega las láminas nuevas y los engomados.

Las quejas de los usuarios en las oficinas de Torreón se concentran en los malos tratos de la empleada junto a la puerta que revisa la documentación y la falta de información sobre el beneficio de pagar con tarjeta de crédito, pues es la única forma de recibir las láminas de forma inmediata, además de que el cobro entra a meses sin intereses.

"Yo pagué en un centro comercial y ahora me dicen que esos pagos se reflejan hasta uno o dos días después, pero a mí me urgen ya mis placas", explicó una contribuyente molesta, "y luego viene uno a preguntar y lo tratan mal, no se vale".

Las oficinas de la Recaudación de Rentas de Torreón están abiertas de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, así como los módulos ubicados en los centros comerciales.