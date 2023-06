Trabajará Correa para ser titular

- Los Guerreros se alistan para disputar su último duelo amistoso de preparación en la Perla del Pacífico. Mañana enfrentan a primera hora a los Dorados de Sinaloa, equipo de la Liga Expansión.

En la jornada de ayer, Santos trabajó a doble sesión en las canchas anexas al "Kraken" de Mazatlán. Hasta el momento, los Albiverdes suman triunfos ante los Xolos y Cañoneros.

Paciencia es la que tiene el atacante argentino Javier Correa, para buscar un puesto en el once titular del conjunto lagunero, por lo que no baja los brazos para conseguirlo. La campaña anterior contribuyó con media docenas de goles.

"El Profe (Pablo Repetto) juega con un solo delantero, uno tiene que tener la madurez y saber que puede elegir otra opción, eso no significa nada, así que cuando me toque, tengo que ayudar al equipo, estar lo mejor posible cuando sean 10, 15 o 20 (minutos) y así ganarme el lugar en los once", aseguró.

El pampero por otro lado, habló de la expectativa generada con miras al Apertura 2023 y a la Leagues Cup, donde no solamente los seguidores se empiezan a ilusionar, sino que ellos como jugadores, también.

"Empezamos a ver el funcionamiento de los chicos y de los que vienen, se van acoplando bien, pero sabemos que el camino es largo y duro, debemos seguir por el mismo y con esa ambición", explicó.

Agregó que la base de jugadores, más los futbolistas que llegan, es positiva, por lo que creen que pueden dar pelea en el torneo, primero para buscar la liguilla y luego para pensar en el campeonato.

"Después ya depende de cómo nos acomodemos durante el torneo y de la regularidad que tengamos. Todo pasa por la cabeza, el torneo pasado recibimos momentos duros, pero todos supimos revertir y nos metimos a la liguilla", expresó.

Sobre la ayuda de los experimentos a los canteranos dijo: "Obviamente que la experiencia hay que saberla llevar y encaminarla por buenos rumbos, no sirve de nada ser experimentado y no transmitir bien el mensaje (positivo), entonces trataremos de ayudar a los jugadores que se sumen", enfatizando que los juveniles sirven mucho de apoyo para sacar todo adelante.

También dejó en claro que respecto al tema de los refuerzos, no puede decir nada, pero los que están en el plantel, tratan de dar siempre lo mejor. "Quedó demostrado hasta la última pelota con Pachuca donde fuimos a intentar, a Monterrey siempre lo atacamos, así que decirle a la gente (afición) que no desconfíen de nosotros, ya que somos los primeros que queremos ganar".

Por último, en cuanto a los objetivos personales que persigue, dijo que sus expectativas son siempre jugar y a pesar de que está consciente que es difícil, tratará de esforzarse y dar lo máximo para ver si así, puede lograr la mayor cantidad de minutos, tratando de ser protagonista en el equipo.