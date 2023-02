Trabajar en Canadá: el reto de muchos mexicanos

Canadá sigue siendo una tierra de oportunidades en 2023. De hecho, su llamamiento al trabajador internacional lleva años dando muy buenos frutos y permitiendo que muchos profesionales de cualquier rincón del mundo tengan una oportunidad laboral mejor.

Cada vez, más mexicanos están planteándose olvidarse de salir a buscar empleo en Estados Unidos y decantarse por el país más al norte gracias a las facilidades que ponen a la hora de conseguir los permisos y, sobre todo, acceder a un mercado muy especializado que demanda profesionales concretos.

Quien se pregunta como trabajar en canada con pasaporte mexicano debe saber que todo pasa por conseguir alguna de las visas que se ofrecen desde su gobierno, ya sea con permiso de trabajo abierto o con el permiso de trabajo de empleador específico, aunque también, dependiendo de cada caso, podría optarse por un Programa de Experiencia Internacional. Cada uno tiene sus requisitos, por lo que es importante conocer los términos para acogerse al que mejor encaje antes de lanzarse a la experiencia laboral en uno de los países con mejor nivel profesional.

¿Cuáles son las profesiones más demandadas por este país?

Cada año suele salir un llamamiento que busca cubrir las vacantes de ciertos sectores con profesionales de nivel que vengan desde el entorno laboral internacional.

La acogida que suelen tener en Canadá les deja bastante sorprendidos porque les permiten tener ciertas comodidades y facilidades a la hora de establecerse que es un total contraste con otros países no tan lejanos que ponen muchas más pegas y complicaciones burocráticas.

Canadá demanda, sobre todo, en el ámbito de la enseñanza, donde demandan catedráticos y profesores universitarios, pero también profesores de escuela capaces de adaptarse a los requisitos de los programas de educación del país.

A día de hoy, Canadá se encuentra entre los primeros países del informe PISA en términos de calidad de enseñanza. De hecho, es parte del baremo que hace que este país esté siempre a la cabeza de los países con mejor calidad de vida. Su fuerte no solo son las ciencias sino también la lectura. “Es el país con mayor presupuesto en cada alumno del G8. Eso acaba teniendo, necesariamente, una repercusión en la formación y en la calidad de vida del país que forma profesionales bien preparados desde la infancia” explican desde el sector. Basta decir que el 95% de los niños canadienses están escolarizados en la escuela pública para ver la percepción que se tiene de este servicio.

El sector financiero es otro de los que demanda profesionales para cubrir vacantes relacionadas con la intermediación financiera, los seguros e incluso la banca. Gracias a este tipo de oportunidades son muchos los que optan por ponerse en marcha para desarrollar su carrera profesional en un país que siempre está entre los primeros del sector bancario y que, además, tiene formaciones de postgrado de gran calidad compatibles con los horarios laborales.

El campo de la sal

ud es el tercer gran foco de demanda laboral en Canadá. Médicos, enfermeros, dentistas, dietistas…todos son bienvenidos para entrar en el sistema de salud basado en seguros provinciales y territoriales que son gratuitos pero en connivencia con seguros privados también. Entre las patologías más habituales de su población, la diabetes, el asma y algunos tipos de cáncer. De hecho, se dice que el médico que acaba trabajando en Canadá, no solo tiene una serie de beneficios laborales en comparación con otros países sino que su calidad de vida y de desarrollo profesional les hacen quedarse si no para siempre, sí una larga temporada.Las cifras son, en definitiva, las que no mienten. Y los índices de empleabilidad de los inmigrantes son sorprendentes: el 77% de los recién llegados entraban directamente al sistema laboral, mientras que los de largo plazo, incrementaban esta tasa hasta el 81%.

Además, llama la atención la demanda de este tipo de mano de obra ya que, en noviembre de 2022, el propio gobierno ya avisó de que demandaba la incorporación de más de 1.4 millones de inmigrantes que cubrieran las vacantes de su mercado laboral ya que hay decenas de miles de puestos que no son capaces de cubrir con la población que tienen en situación de búsqueda de empleo.

Los planes de empleo que ponen en marcha tienen un claro objetivo: ayudar a las empresas a encontrar mano de obra cualificada para los puestos que tienen en demanda y que les ayudarían a crecer, no solo con puestos de trabajo en las principales ciudades canadienses, sino también en localidades más pequeñas que tienen mucho que ofrecer a quien se decanta por quedarse en ellas.

Una oportunidad única para que no solo mexicanos sino muchos trabajadores que quieren mejorar sus condiciones laborales puedan tener en cuenta.

Canadá quiere crecer y, para ello, buscará a los mejor cualificados para ofrecerles su visa de trabajo y, con ella, una vida en uno de los mejores países del mundo.