Torreón tendrá 12 nuevas secciones electorales durante próxima elección local

Con el reseccionamiento o subdivisión que el INE llevó a cabo en el Estado de Coahuila, Torreón contará con 12 nuevas secciones en el próximo proceso local del 4 de junio, lo que implicará un mayor número de casillas; el organismo asegura que el derecho al voto se mantiene y no se verá afectado por estas modificaciones.

Este jueves, el vocal ejecutivo del INE en Coahuila, José Luis Vázquez ofreció detalles del reseccionamiento, que se llevó a cabo en nueve grandes secciones de todo el estado, con el objetivo de que las y los ciudadanos tengan mayor accesibilidad a las casillas el día de la jornada electoral; los próximos días se intensificará la campaña de actualización masiva de credenciales y la difusión sobre la ubicación que tendrán las nuevas secciones.

En el caso de Torreón la medida impacta a dos grandes secciones, la 1351 ubicada en la carretera a Matamoros y periférico López Sánchez, que se subdivide en siete nuevas secciones, de la 1793 a la 1799, así como la 1360 de Montebello que se subdivide en cinco nuevas secciones, de la 1800 a la 1804.

Con el objetivo de que la ciudadanía tenga su credencial actualizada y pueda emitir su voto el día de la jornada electoral, se intensificará la campaña de actualización con los Módulos Móviles, los cuales estarán los días 4 y 5 de febrero en dichas secciones.

Cabe señalar, sin embargo, que quienes por alguna razón no puedan o no quieran renovar en este momento , no perderán su derecho al voto, pues mientras su credencial no esté vencida podrán acudir a la casilla, cuyas ubicaciones se difundirán a partir del próximo mes de abril y que al ser en un número mayor, estarán más cercanas a sus domicilios, explicó Vázquez.