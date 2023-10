Torreón, sin censo de carromatos

Pese a que la proliferación de escombro en terrenos baldíos es un tema que impacta directamente en la imagen urbana de la ciudad, no existe un censo sobre el número de carromatos que hay en Torreón.

En el Municipio, desde hace varios años se ha mencionado la posibilidad de motorizarlos, otros planes han sido regularizarlos, mediante una especie de lámina, entre otros, pues se les pide que cumplan con aspectos como la disposición adecuada de los residuos, pero también que no incurran en excesos en función de la Ley de Protección Animal.

Susana Estens de la Garza, directora de Medio Ambiente en Torreón, explicó que el tema raya en aspectos como el social y ambiental, de ahí que sea tan complicado aplicar políticas públicas, al ser el sustento de algunas familias que habitan en sectores de la periferia, sin embargo, indicó que en la actualidad no hay un proyecto en concreto al respecto, más allá de los que se han manejado desde hace ya varios años.

En la actual administración operan 10 puntos de gestión para el manejo de escombro en Torreón, los cuáles reciben de forma gratuita los materiales, para luego llevarlo al Cañón del Indio, que es el sitio autorizado para la disposición final de estos desechos de la construcción.

Por parte de Servicios Públicos se ha buscado mapear dónde se generan los basureros clandestinos, en calles que se aprecian con poco tránsito vehicular y de personas, de forma que se han ubicado 80 puntos recurrentes en la ciudad, como la calzada Ramón Méndez y ampliación Saltillo 400, o junto al Centro Saulo.

La finalidad de mapearlos es abrir más puntos de gestión, pues esto es un indicador de que quizá les queda muy lejos el más cercano de estos espacios. No obstante, ninguno está a más de cinco kilómetros desde cualquier punto de la ciudad.

SIN PADRÓN

La directora de Medio Ambiente consideró importante comenzar a diseñar una estrategia integral donde se incluyan todos los actores de esta problemática que incluye el tema ambiental, social, económico, de control y de maltrato animal.

"Se ha hablado mucho de regularizarlos, registrarlos, revisar sus zonas de depósito, motorizarlos y hasta identificarlos, pero nada de ello se ha concretado", comentó.

Señaló que uno de los principales problemas es saber a dónde están llevando todos los residuos vegetales, de la construcción o de basura, pues nadie tiene un control o registro de las veces que acuden a los centros de transferencia.

Estens de la Garza recordó que en varias ocasiones se han recogido los animales debido a que presentaban una explotación considerable, lucían deshidratados o eran maltratados.

Consideró que sí hay una actuación de la autoridad en este sentido, pero indicó que se requiere buscar una solución más completa, pues el tema además toca el manejo de los residuos de la construcción y la demolición, por lo que estos generadores de mayor volumen deberían ir directamente al Cañón del Indio, como único sitio autorizado por el gobierno del estado.

La asociación Activistas Responsables al Rescate de Equinos (ARRE) ha logrado rescatar a más de 50 equinos de todo tipo, algunos de ellos los tienen que sacrificar debido a la gravedad de las lesiones que sufren cuando van trasladando material de construcción o desechos.

PROPUESTA

El Municipio de Torreón propuso cambiar el mecanismo para sustituir a los animales por una unidad motorizada, con cierta capacidad de carga.

Una vez definido el tema, se recurriría a las distribuidoras de dichos vehículos para solicitar financiamiento, con el apoyo económico del Municipio y la participación de los mismos carromateros.

Dichas acciones servirían también para que estas personas atendieran la obligatoriedad de depositar los escombros y demás desechos en los centros de transferencia autorizados, ante el creciente problema de tiraderos en la ciudad.

Otro planteamiento del Ayuntamiento fue el cobro de sanciones económicas desde mil hasta 13 mil pesos a quienes no respeten la disposición adecuada de los residuos de podas, escombros y basura doméstica, así como los propietarios de predios que no tengan limpio y cercado su espacio, esto a través de la Unidad de Protección al Ambiente de Torreón (UPAT), la denominada policía ambiental, que a la fecha no se ha logrado concretar.

Es obligación de los dueños de los terrenos mantenerlos cercados y limpios, y de la ciudadanía de no tirar basura.

La policía ambiental se encuentra ya en la fase administrativa en cuanto a la normativa, se espera su implementación antes de que concluya el presente año.

Se estima que han ingresado alrededor de 100 mil toneladas de escombro y basura a los puntos de gestión en lo que va del presente año.