Toros Laguna quieren seguir la embestida

Tras disputar sus primeros dos compromisos de la temporada, en los que repartieron triunfos, los Toros Laguna ya se preparan rumbo a sus siguientes partidos en la Liga de Basquetbol Estatal de Chihuahua, a celebrarse durante el siguiente fin de semana.

La Estampida Roja entrena todos los días a doble turno, en gimnasio y en el Auditorio Municipal, donde Facundo Murías ajusta con sus muchachos los sistemas defensivos y ofensivos que utilizarán en sus partidos ante Mineros de Parral e Indomables de Ciudad Juárez.

El veracruzano, Iván Montano, héroe de los Astados al anotar dos triples cuando restaban 10 segundos en el reloj durante el partido del pasado sábado ante Apaches, habló sobre lo que representó esta victoria: “Fue un partido que necesitábamos ganar después de no haber iniciado con el pie derecho aquí en casa, lo bueno es que pudimos trabajar el encuentro y fue complicado, pero lo disfrutamos por la manera en que se dio”.

Sobre el momento climático del partido, en el que tenían desventaja de cinco unidades con menos de 10 segundos, el botador de los Bureles, dijo: “Siento que en el momento perdí la noción del marcador y del tiempo, después del primer triple no vi el marcador porque me quedaba justo arriba, así que no sabía cuánto tiempo quedaba, por eso mismo al final hubo un poco de confusión, porque no se escuchó la chicharra, pero al menos yo sabía que había caído en tiempo y que habíamos sacado la victoria, por eso nos metimos directo al vestidor a celebrar”, relató.

Toros Laguna viajará el viernes por la mañana a Parral, en donde enfrentará a Mineros a las 20:00 horas, tiempo de la Comarca Lagunera. Un día después, regresarán al “Auditoro” Municipal para recibir a Indomables de Ciudad Juárez.