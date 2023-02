Arturo Gilio Quintero sueña con el triunfo en Ciudad Lerdo este 18 de febrero

Ilusión, motivación y compromiso, son las sensaciones que experimenta el matador de toros lagunero Arturo Gilio Quintero, de cara a su presentación en la plaza de toros de Ciudad Lerdo, el próximo sábado 18 de febrero, cuando aparecerá por primera vez en su tierra, ya con el doctorado en tauromaquia.

Aprendizaje continuo

El joven matador torreonense ofreció ayer un cónclave con los representantes de los medios de comunicación laguneros, donde expuso su actualidad triunfal y las expectativas que tiene para los próximos compromisos. Arturo estuvo acompañado, en el restaurante Moric, por los matadores Jorge Mata Carlos y el español José María Fijo 'El Ciento', quien ha sido un constante apoyo técnico y artístico para el lagunero, apoderado por la empresa Casa Toreros.

De cara a su presentación como matador ante su gente, en una de las fechas más especiales en la carrera de Gilio Quintero, el matador compartió su gran ilusión por partir plaza, pero también el compromiso que siente al actuar ante quienes lo han visto crecer. 'No es lo mismo el partir plaza con un novillero, compañero tuyo, que hacerlo junto a una figura del toreo, alguien a quien admiras o incluso idolatras, lo he comentado con mi papá, que finalmente soy alguien muy nuevo en esto, llevo muy poquitas corridas, pero si estoy en este cartel es por algo, porque me lo he ganado, tengo claro a dónde quiero llegar y ya estoy deseando que llegue el día, porque se vive un ambiente previo como nunca antes, los boletos se agotaron en unos minutos, más allá de que sea una plaza no tan grande y eso te llena de ilusión, pero también de responsabilidad'.

Muy activo 2023

Gilio gusta de ir tarde a tarde, toro a toro, aunque también repasa lo que ha vivido durante las semanas recientes, con la intención de corregir detalles y mejorar en cada faena, sobre todo con un inicio tan bueno como el que ha tenido en este año 2023. 'Ha sido un camino ajetreado, en plazas importantes como Nuevo Progreso y León, apenas el pasado 5 de febrero en Guadalajara, una fecha icónica en el toreo mexicano y ahora que está cerrada la Plaza México, le sigue en importancia Nuevo Progreso, por lo que ha sido muy motivante para mí el salir triunfador y eso nos da confianza para las fechas que vienen', expresó tranquilo el matador, quien tiene por delante citas muy exigentes en Jalisco, Monterrey, Ciudad Lerdo y en la peculiar plaza conocida como "La Petatera", levantada cada año en Villa de Álvarez, Colima.

Sueña con el Coliseo

Torear en Lerdo es un sueño para Arturo, pues es una plaza donde ha crecido como persona y como torero, pero tiene un anhelo aún más grande, el de hacer el paseíllo en la casa donde dio sus primeros capotazos, donde se impregnó del toreo, el Coliseo Centenario de Torreón. 'Todos los días tengo en la mente ese sueño, el de torear en mi casa, donde he visto a los más grandes ídolos del toreo. Creo que el próximo 18 de febrero vamos a dar una muestra de que en La Laguna hay muchísima afición, que la prohibición en el estado de Coahuila obedece a un tema político y no de afición o de animalistas. Yo seguiré toreando donde me propongan, tratando de triunfar, porque creo que así puedo hacer mi presión particular, para que un día desaparezca esa prohibición absurda y cumplir ese sueño de torear en mi casa, que siempre lo he visualizado', sentenció.