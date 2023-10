'Toques de vida' en El Siglo contra el cáncer de mama

El Siglo de Torreón conmemoró ayer el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con una conferencia interactiva en la que, además de escuchar testimonios y la opinión de médicos expertos en el tema, las asistentes aprendieron a realizar una correcta autoexploración para detectar lesiones o anomalías en los senos.

El evento "Toques de Vida", organizado por esta casa editora, contó con la participación de dos destacados oncólogos: Aldo Márquez y Bernardo Rodríguez, quienes ofrecieron charlas informativas sobre este padecimiento, que durante 2022 causó 7,888 muertes en todo México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"El objetivo de este evento es sencillo y claro: evitar que más mujeres laguneras mueran por causa del cáncer de mama. Hay varias maneras de hacerlo... el primer paso es la autoexploración mamaria, el segundo es que nuestro médico nos revise una vez al año, que nos revise los senos y todo lo demás que hay que revisar, y el tercer paso es el más importante si tenemos más de 40 años, hacer una mastografía anual. La única manera de salvarse de este padecimiento es encontrando lesiones en los senos", dijo la doctora Yolanda Jaramillo, actual directora de la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres, quien dio la bienvenida a las asistentes a los talleres y charlas.

Por aproximadamente una hora se realizaron ejercicios de autoexploración, en los que se utilizaron aditamentos especiales y diseñados para enseñar a las mujeres cómo se explora y cómo se siente alguna lesión en las glándulas mamarias.

Al terminar la parte práctica, se ofrecieron dos charlas informativas sobre el cáncer de mama.

"El cáncer de mama es el cáncer que más mata en México y es un cáncer que se puede curar. Conmemorar el día también es por cuestión de orgullo de las pacientes: conmemoran su lucha y su victoria. Vamos a aprovechar esa convicción para que las mujeres que no han tenido su diagnóstico hagan conciencia de prevenir la enfermedad con autoexploración y estudios anuales de mastografía y ultrasonidos", señaló Bernardo Rodríguez, oncólogo médico.

El doctor también resaltó que al menos en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aproximadamente un 60 por ciento de los casos que se detectan son de cáncer de mama. "Aquí en Torreón hay bastante cáncer de mama; de hecho, es el tumor que más llega a la Clínica 71 del IMSS, aproximadamente un 60 por ciento de los casos son por este tipo de cáncer".

Por su parte, el cirujano oncólogo, Aldo Márquez Gómez, resaltó que la importancia de conmemorar este día y realizar este tipo de eventos es la prevención. "El objetivo de hacer tanta concientización sobre el cáncer de mama es identificar de manera temprana a las pacientes y ofrecerles una mayor sobrevida, que es el objetivo que todo oncólogo tiene: ofrecer una curación real".

Márquez señaló que el cáncer de mama si se detecta a tiempo se puede curar. "Si se identifica en una etapa temprana la tasa de sobrevida, o sea cuánto va a vivir la persona, es del 98 por ciento, esto quiere decir que de cada 100 pacientes 98 van a vivir e incluso se pueden curar".

Respecto a la incidencia de casos en la región, el médico mencionó que es alta. "A diferencia de otros estados en La Laguna la incidencia es bastante alta... de hecho somos una zona donde la detección de cáncer de mama es mayor a otras entidades de México".

Al finalizar las conferencias, Graciela Morales, sobreviviente de cáncer, ofreció su testimonio a las asistentes y las exhortó a detectar a tiempo este padecimiento.

"En 1999 me detectaron una bolita en la axila, después me hicieron una biopsia y salió que era cáncer de mama. Recibí unas quimios, luego una operación y a los dos años la reconstrucción. Lo que queremos es que ustedes se autoexploren y así poder prevenir la enfermedad. En mi familia varias tías, hermanas y primas han padecido cáncer de seno y desafortunadamente una de ellas no salió adelante… a ella le dio miedo ir con el doctor a que la revisara y que le dijera que tenía cáncer. Es muy importante que nos chequemos y exploremos. Cualquier bolita en el brazo, la axila o en el seno es importante revisarla, ir con el ginecólogo y hacer los estudios necesarios", dijo Morales.

"Toques de Vida" terminó con un sorteo de más de 45 regalos, entre ellos "checkups", mastografías, gammagramas y consultas ginecológicas por parte de los patrocinadores.

Cabe destacar que el evento de esta casa editora se convirtió en un punto de encuentro para la conciencia, información y el apoyo mutuo en la lucha contra el cáncer de mama.

Esta iniciativa demuestra el compromiso de El Siglo de Torreón con la salud y el bienestar de la comunidad; además, resalta la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Los patrocinadores son: Cimaco, DejaVú, Instituto Excélsior, Plomería García, Hospital de Leones, Ópticas del Carmen, Nina Pastelerías, Gabo Tu Asesor, Menuin Centro de Medicina Nuclear Integral, Losa Clinic, Dra. Sandra Díaz Glez. Ginecología y Obstetricia y identis.