Toman escuela por falta de maestros

Desde las cinco de la mañana de ayer lunes, madres y padres de familia tomaron la escuela primaria Sertoma 1965 de Torreón debido a la falta de maestros.

Cuatro horas después y a manera de presión, decidieron cerrar la calle Gustavo A. Madero y un tramo del bulevar Laguna Sur, en la colonia Segunda Rinconada de la Unión, al poniente de la ciudad. Niños, niñas y personas adultas, hicieron "mano cadena", provocando el enojo de conductores que transitaban por la zona. "¡Queremos a Flor, queremos a Flor!", gritaban los quejosos.

La inconformidad surgió porque según los quejosos, las autoridades educativas educativas han hecho caso omiso pese a que desde hace meses manifestaron dicha problemática, que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.

"Si en un año no se abre la escuela pues que no se abra. Ya nos enseñaron que tenemos que cerrar la escuela para que nos manden un maestro, porque hemos estado haciendo oficios para llevárselos a Flor Rentería y al supervisor y no nos hacen caso", dijo Katia Solís, una de las madres inconformes.

Explicó que desde hace cinco años hacen falta docentes de Inglés y Educación Física para estudiantes de primero y quinto grado, lo que provoca que se pierdan dos horas. Lo que sugieren es que se asignen dos nuevos maestros o que le incrementen las horas a quienes ya están laborando en esta institución educativa.

Además, indicó que en este ciclo escolar 2023-2024 la matrícula de primer grado se incrementó debido a que en febrero de este año, la Secretaría de Educación del estado permitió que se inscribieran a primer grado de primaria a niños y niñas que aún no tenían seis años cumplidos. En la actualidad y ante la falta de un docente, hay un salón de clases con 56 estudiantes de primer grado sección "A" y "B". "Son muchos niños en un salón, ahorita que están juntos los grupos A y B los niños tienen calor, no pueden estar así". El ciclo escolar pasado el aula tenía 35 niños y niñas.

Como parte de la protesta, se colocaron candados en el acceso principal de la escuela y pancartas que decían "Inglés y Educación Física para todos" y "Exigimos un maestro (a). La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca al problema educativo se le ha dado la atención necesaria. Francisco "Pancho Villa".

Solís, dijo que ayer se reunieron con el supervisor de zona quien les propuso que las y los alumnos tomaran las clases a distancia mientras se resolvía el conflicto, esto también porque no hay energía eléctrica en el plantel ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les ha hecho la reconexión del servicio pese a que ya no tienen adeudo. Desde hace una semana, las clases presenciales se han estado desarrollado de 8 a 11 de la mañana.

"Nos vamos a quedar aquí hasta que Flor venga de la mano de un maestro o de una maestra. Queremos que nos apoyen porque esta escuela es muy buena, nosotros, toda la gente que estamos aquí es porque vemos el nivel de esta escuela, mi hijo el ciclo pasado salió de sexto y ahora tengo a uno de primero", dijo.

HOY ENVIARÁN A NUEVO DOCENTE

Por su parte, la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina comentó que en este plantel sí se justifica la asignación de un docente para primer grado.

Aseguró que la semana pasada recibieron el oficio y que desde ayer, el secretario de Educación del estado, Francisco Saracho dio indicaciones a Saltillo, de tal forma que se enviara un docente a las 10:30 horas de este martes a la Sertoma 1965. Sobre un docente para impartir el idioma Inglés, indicó que el Programa Nacional de Inglés se detuvo por falta de presupuesto federal por lo que la plantilla ya no pudo crecer.