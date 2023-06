Toman escuela por 8 años sin respuesta

Madres de familia de la escuela primaria México, del ejido Las Huertas, de Gómez Palacio, tienen tomadas las instalaciones desde hace tres semanas debido a que ya son ocho años que las autoridades educativas no han dado respuesta a la solicitud de un domo para el patio cívico y cancha deportiva.

La inversión sería de alrededor de poco más de un millón 200 mil pesos y las inconformes manifestaron su molestia debido a que ante la falta de techumbre, ha habido niños y niñas desmayados y con sangrados nasales. Sobre todo cuando salen al recreo, a educación física o cuando se realizan los honores a la bandera. El plantel educativo tiene más de 80 años de existencia y actualmente cuenta con una matrícula de 337 estudiantes y 12 docentes.

Imelda Lucía Alcalá Espinoza, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, dijo que también estaban solicitando la construcción de dos aulas pues es notable el deterioro de la institución educativa. Sin embargo, indicó que "ya no va a haber aulas y que lo intercambiarán por el domo". "También teníamos estipulado que nos iban a regalar dos aulas pero ahora resulta que siempre no, que él (Ulises Adame, subsecretario de Educación en La Laguna), nos va a dar 580 mil pesos para el domo, que los otros 500 mil él los iba a conseguir, no sé dónde verdad, y que los otros 300 mil pesos los tenemos que conseguir los padres de familia, pero si usted ve la situación, pues no estamos como para conseguir ese dinero, está canijo. En las manos de las autoridades está que se abra la escuela, si no la vamos a mantener cerrada, ya son ocho años pidiendo esto y no nos hacen caso", apuntó.

Las madres de familia colocaron candados en los accesos principales de la escuela y se mantienen a las afueras en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Mostraron oficios que giraron a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) con dichas peticiones. Los enviaron en las administraciones de los exgobernadores Jorge Herrera Caldera y José Rosas Aispuro Torres, así como uno más en el presente sexenio, de Esteban Villegas Villarreal.

DEBAJO DE UN ÁRBOL, MAESTROS DAN CLASES EN LÍNEA

Por su parte, la directora de la escuela, Reyna Isabel Flores Chávez, dijo que el personal docente ha estado impartiendo las clases de forma virtual. "Es triste porque ya estamos a unas semanas de culminar el ciclo escolar y no están aquí los alumnos presentes. Pero también entendemos la molestia de los padres de familia porque tienen razón, se necesita ya un domo para que se protejan los niños", indicó.

Todos los días laborales los docentes están acudiendo al plantel pero como no pueden ingresar, colocaron mesas y sillas debajo de un árbol que los protege de los intensos rayos del sol. La directora dijo que espera que haya una solución pronta a dicha problemática, recordando que ella también tiene su archivo, donde desde 2015 se han hecho distintas solicitudes, tanto a la SEED como al Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

Además, indicó que debido a que se aproxima la graduación de 60 estudiantes de sexto grado, pidieron permiso al comisariado ejidal para que les brinde las facilidades y poder realizar la ceremonia en la techumbre de la comunidad. Por si fuera poco, ayer les robaron el equipo hidroneumático, por lo que la escuela se quedó sin agua.

RESPONDE EDUCACIÓN

Sobre este asunto, el subsecretario de Educación de La Laguna, Fernando Ulises Adame de León, informó que ha visitado "muchas veces" la escuela y que les dijo a las mamás "que es una condición que no está en nuestras manos resolver". Mencionó que en el sexenio pasado no se construyó un solo domo en las escuelas y que en la actual administración estatal no han tenido los recursos para cubrir todas esas necesidades.

Indicó que la primaria "México" está en el primer lugar de la lista de planteles a los que les hace falta un domo. Dio a conocer que en La Laguna, hay 700 solicitudes de domos y que los recursos son federales, del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

"A ellos se les autorizó un aula didáctica, nosotros ya platicamos con ellos, ya les dijimos 'vamos a hacer algo para avanzar, tienen ustedes 580 mil pesos de su aula didáctica ya aprobada por el Inifed, nosotros les podemos conseguir otros 500 mil pesos y podemos hacer un millón de pesos, ¿les parece muy bien que todos ustedes se organicen y pongan 200 mil pesos y que hagamos la primera etapa del proyecto y que no lo cubramos con una lámina como todos los domos, sino con una velaria?'… la respuesta es terrible". Fue no.

Adame de León indicó que quieren resolver esta problemática y que le comentó a las madres de familia que tomar el plantel educativo no es la vía, por lo que les pidió que retiraran los candados pero ellas se negaron.