Tom Brady critica la actualidad de la NFL; 'hay mucha mediocridad'

Tom Brady, el exmariscal de campo siete veces campeón de la NFL, volvió a la carga contra el futbol americano actual y aseguró que hay "mucha mediocridad" en el juego de hoy en día porque no hay el nivel de antaño.

"Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy en día. No veo la excelencia que vi en el pasado", dijo el recién retirado pasador.

Recordó que las lesiones siempre han existido y seguirán existiendo en un deporte de contacto, "escuchas a entrenadores quejándose de cómo su jugador ha sido aplacado, ¿por qué no hablas con tu jugador y le enseñas a protegerse mejor?".

Detalló que hay otras formas de evitar los contactos fuertes, "yo no lanzaba la pelota a ciertos puntos del campo porque tenía miedo de que el receptor se llevase un gran golpe, esa es la realidad. Yo no lanzaba al medio cuando estaba Ray Lewis porque sé que iba a noquear al jugador, y no podía permitírmelo".