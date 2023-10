Todos los detalles sobre la operación de vida o muerte que enfrentó Anuel

La aparición de Anuel en Instagram con una fotografía de él en la cama de un hospital comenzó a viralizarse en las redes sociales debido a que tuvo que enfrentar una cirugía de "vida o muerte".

En su publicación, el reguetonero relató que fue operado de emergencia y no puede seguir trabajando ahora mismo, sin embargo, diversos medios de Latinoamérica, sin citar alguna fuente, aseguran que Anuel tuvo que atender una apendicitis.

Su intervención, pospone además el lanzamiento de Rompe Corazones.

"Iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy fecha rápido que sepa qué va a pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de HP. Era la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera", escribe Anuel el su cuenta oficial de Instagram.