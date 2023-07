'Todo por presumido', peleador de Artes Marciales Mixtas se lesiona durante su presentación

La promotora de Artes Marciales Mixtas Fusion Fighting Championship fue testigo de un hecho sin precedentes en su función FFC 64 en Perú, al ser testigo de una de las lesiones más 'ridículas'.

Una acción de la que fue protagonista el peleador ecuatoriano Miguel 'El Chévere' Grijalva, quien tan sólo unos segundos después de ingresar al octágono se lesionó al saltar en su presentación.

Una acción que fue catalogada por los fanáticos y asistentes como una forma de presumir su condición ante el local Martín Mollinero.

De inmediato ante la mala caída, Grijalva pidió el apoyo de la atención médica que subió para auxiliarlo, ayudándolo a dejar la jaula.

"Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea", declaró el rival Martín Mollinedo.