¿De qué es acusado Dani Alves, futbolista de Pumas UNAM ?

En las últimas horas el nombre de Dani Alves ha sido tendencia en redes sociales, el jugador brasileño que actualmente milita en los Pumas de la Liga MX fue detenido en Barcelona por la policía local.

Todo ocurrió después de que el jugador realizara su declaración ante la justicia española por acusaciones de presunta agresión sexual en una discoteca.

Dani Alves pasó ahora a disposición judicial, el jugador fue trasladado en un vehículo policíaco al juzgado y ahora un juez decidirá que hace con él, si enviar al jugador a prisión o lo dejarlo en libertad.

¿POR QUÉ ES ACUSADO DANI ALVES?

El jugador brasileño fue denunciado por una joven el pasado 30 de diciembre por presuntamente realizar "tocamientos" sin su consentimiento en una discoteca en Barcelona.

Una acusación que el futbolista más ganador de la historia negó, asegurando que estaba en el lugar, pero nunca había visto a la señorita.

"Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno", declaró para el programa Y ahora Sonsoles.