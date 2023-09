TImbaland, Nelly Furtado y Justin Timberlake juntos en canción

Timbaland ha presentado la reunión más ardiente del año gracias al sencillo Keep Going Up con Nelly Furtado y Justin Timberlake.

De acuerdo con un comunicado de Universal Music, se trata del primer sencillo oficial en solitario del legendario productor en más de ocho años y su debut como artista bajo la asociación entre su propio Mosley Music Group y Def Jam Recordings.

Los tres unieron sus fuerzas por primera vez en el éxito mundial de 2007 de Give It To Me. Llegó al número uno del Billboard 200 y ha generado casi mil millones de "streams".

También formó parte del álbum de Timbaland Shock Value, con certificado de platino en 2007, que se coló en el Top 5 del Billboard 200.

Desde el principio, el sonido característico de Timbaland sigue siendo tan reconocible como siempre. Un groove de batería que hace mover la cabeza y una gruesa línea de bajo subrayan los versos dinámicos de Nelly mientras repite el estribillo cantado como un mantra: "I keep going, I keep going, I keep going up".

Mientras tanto, Justin flexiona su hipnótico registro agudo a través de ricas capas de producción. Cuando se juntan, ¡no hay nada como la química que existe entre ellos!

El tema tiene su origen en Beatclub, la plataforma de creación musical de inmenso éxito fundada por Timbaland, y sus miembros, Last Trip to the Moon. Tras una sesión individual con los miembros del equipo de producción del grupo, Brandon Stewart y Brandon Cordoba, que crearon el ritmo (un servicio habitual que la plataforma Beatclub ofrece a sus usuarios), el resto fue historia para Timbaland, en lo que ahora denomina "la llamada que encendió la chispa".

Poco después, Timbaland añadió su característico estilo de producción al tema, e incorporó a Timberlake y Furtado como vocalistas.