Tigers jugarán la XV Copa Yucatán

Con la presencia de varios representantes de los Tigers del Campestre Torreón, este sábado se pone en marcha la XV Copa Yucatán, que se tomará como la I Copa Sureste, para ser el quinto evento de la temporada 2022-2023 de la Gira Junior Mexgolf del Comité Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Y es que luego de la exitosa realización de la IV Copa Valle de México, que se disputó en la Ciudad de México el pasado mes de noviembre más de 300 jugadores y jugadoras de todo el país, ahora se darán cita en Mérida para competir en los campos del Yucatán Country Club, Club de Golf Yucatán y Provincia Golf Club.

La última vez que se llevó a cabo la Copa Yucatán, uno de los torneos de mayor tradición en el golf Infantil-Juvenil, fue en el año 2021, cuando Alejandro Fierro y Clarisa Temelo se quedaron con la victoria en la categoría 18 y menores.

Los golfistas llegan motivados a la capital del país, debido a que un buen desempeño durante esta semana les dará la oportunidad de representar a México y a nuestra Federación en diferentes competencias internacionales.

Entre los premios más importantes destacan las exenciones para varios eventos, como el AJGA Wyndham Invitational presented by Trust para campeón y subcampeón en la categoría varonil de 18 años y menores, en la que están inscritos en el field Pável Casas y Hernán Iriarte. Para el monarca en ambas ramas de 15 años y menores, al AJGA Ben An Junior All Star. Marcel Petitjean es el representante de los felinos de La Rosita.

El segundo lugar de 15 años dentro de la categoría 15 y menores, mejor jugador/a de 14 años de la categoría 15 y menores, mejor jugador/a de 13 años de la categoría 12-13, mejor jugador de 12 años de la categoría 12-13 años, mejor jugador/a de 11 años de la categoría 10-11, mejor jugador de 10 años de la categoría 10-11, mejor jugador/a de 9 años de la categoría 8-9, mejor jugador de 8 años de la categoría 8-9, mejor jugador/a de 7 años de la categoría 7 y menores, para el 16th Annual FCG International Championship.

Otro jugador de los Tigers que aparece inscrito es Mauricio Mijares Lugo en la categoría de 8-9 años. La segunda ronda se jugará el domingo, mientras que la tercera y última el lunes, aprovechando que es día inhábil en el país.