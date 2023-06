Tienen cableado, pero no electricidad

Más de 200 localidades de la zona indígena de Durango tienen problemas con el suministro de energía eléctrica o carecen de este servicio, a pesar de contar con cableado.

El diputado local, Bernabé Aguilar Carrillo, representante precisamente de la comunidad huichol de Durango, señaló que existen localidades que no tienen servicio de energía eléctrica pero tienen tendido de cables.

"Hemos pedido que se rehabilite todo este sistema de cableado del servicio eléctrico que existe en las comunidades indígenas, que desde que se instaló ese cableado no ha dado el servicio, por ejemplo", señaló.

Exhibió que esta problemática se presenta lo mismo en la comunidad de Lajas, en el municipio de Pueblo Nuevo, que en las comunidades indígenas de Mezquital.

"Por ejemplo las escuelas ahorita que necesitan tener alimentación que dure un poquito, pues no, no se puede porque pues no hay servicio eléctrico", añadió.

Como parte de las gestiones para resarcir esta problemática, dijo que se ha gestionado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se suministre hacia las zonas donde ya existe el cableado eléctrico, como el caso de Santiago Teneraca; sin embargo, señaló que falta la voluntad de la CFE para resolver esta problemática.

"Estamos hablando nada más de seis o siete comunidades, pero pues son más de 200 localidades que tienen este caso", dijo el legislador.

"Hay lugares donde están los cableados, que también no tienen servicio de luz pero llegan los recibos; entonces ahí donde pedimos que se valore la situación y que se le dé servicio a todas las localidades", añadió.

En este mismo sentido, resaltó que aunque existen granjas solares en San Buenaventura y Tepalcates, están abandonadas y urge su rehabilitación.

Pero el tema no para ahí. Pues en aquellas localidades y comunidades donde sí hay electricidad presentan fallas de manera cotidiana.

"Por ejemplo, cuando se nubla, pues se va la energía eléctrica dos o tres días, vuelve y empieza otra vez a relampaguear y pues bueno, son son muchas las fallas. Creo que hace falta mantenimiento, acciones que mejoren las condiciones de vida en las comunidades también con ese servicio", concluyó.