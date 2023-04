'Tiene más arrugas la nieta', critican a Verónica Castro por abusar de los filtros en fotografía

A Verónica Castro la tundieron en Twitter por presentar una fotografía al lado de su nieta Rafaela, hija de Cristian, pero esto no fue lo que molestó a internautas, sino su exceso de filtros en la imagen, pues dicen que "ya ni los que utilizan para purificar el agua".

La actriz subió su imagen donde presumía a su pequeña familiar, cuando ellas se encontraban en una piscina.

Sus críticos mencionan que la actitud de abusar de los retoques de imagen en su rostro contrasta con lo que dijo tiempo atrás: "Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de cabeza porque a veces se me va la onda, además que tengo un público maravilloso que recuerda mi carrera", manifestó.

Pero tras posar con la pequeña Rafaela, los comentarios, llenos de ironía, no se hicieron esperar.

"La nieta tiene más arrugas que la abuela", "¿Dónde está esa alberca para quitarme 10 años?", "Alguien descubrió cómo usar los filtros, uno más y purifica el agua", "A alguien se le pasó la mano en FaceApp", "No era necesario ponerle todos los filtros que existen", le reprocharon los internautas. Esta no es la primera vez que a la cantante "se le pasa la mano", ya que hizo lo mismo, pero al posar con su hermano José Castro.