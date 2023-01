Thomas McIlraith, nuevo cerrador de Algodoneros

- La temporada 2023 ya está en marcha para los Algodoneros del Unión Laguna. Su presidente ejecutivo, el lagunero Guillermo Murra Marroquín, anunció ayer la firma de un nuevo cerrador, así como diversas mejoras en el estadio de la Revolución, para satisfacer las exigencias de los aficionados del equipo que busca su primer campeonato desde 1950.

Fue a través de una entrevista en vivo, difundida en las redes sociales oficiales del Unión Laguna, que el presidente ejecutivo de la organización compartió su satisfacción por una exitosa temporada 2022 en la que se logró avanzar a los playoffs y se tuvo un promedio superior a los 5,200 aficionados por juego en casa, al tiempo que reiteró su compromiso para seguir armando al equipo en pos de que sea protagonista y pueda alcanzar el anhelado sueño de un campeonato para satisfacción de sus seguidores.

TAPONERO

Luego de que se anunció que Josh Lueke no regresaría con Unión Laguna en 2023 al optar por el retiro deportivo, la organización Guinda tuvo que darse a la tarea de firmar a un nuevo cerrador, el cual fue dado a conocer anoche y se trata del derecho estadounidense Thomas McIlraith, quien actualmente lanza para los Naranjeros de Hermosillo en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. "Hemos llegado a un acuerdo con McIlraith y ya podemos contarlo como un Algodonero", sentenció anoche Murra.

McIlraith nació el 17 de febrero de 1994 en Amarillo, Texas. En 2015 fue elegido por los Mets de Nueva York en el draft colegial, surgido de la Universidad de Oklahoma, con quienes se mantuvo en sucursales hasta 2021.

En 2022 tuvo una intensa actividad con los Exploradores de Sioux City, en Iowa, dentro de la liga independiente American Association. Concluyó la temporada con marca de 5 triunfos y 5 derrotas, 19 salvamentos y 4.14 en efectividad, con poco más de 45 innings lanzados.

Para la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, fue contratado por los Naranjeros de Hermosillo, en su primera experiencia en nuestro país. Suma 3 salvamentos y un milimétrico 0.38 en efectividad, en 24 entradas lanzadas, hasta el momento, como preparador del terreno para el cerrador, el exligamayorista Fernando Salas.

SIN BAJAS ESTELARES

El presidente de la organización Guinda dio a conocer que peloteros estrellas del equipo no están contemplados para salir, al menos en cuanto a los mexicanos se refiere, pero admitió que sí se contemplan algunos cambios en cuanto a los extranjeros que estuvieron durante la temporada pasada.

"Estamos en un análisis constante de los elementos con los que contamos y en búsqueda de quiénes le puedan ayudar al equipo. Se pueden hacer cambios, sobre todo en extranjeros, pero si viene algo tiene que ser "top", de calidad y que haga mejorar al equipo", describió.

ESTADIO

Los aficionados también encontrarán diversas sorpresas en el estadio de la Revolución durante la campaña 2023. Murra anunció la construcción de un pequeño parque para niños donde se contará con cajas de bateo y juegos infantiles, además de una ampliación de la tienda oficial del equipo y la instalación de una área de asadores en el estacionamiento del estadio, para que las familias puedan disfrutar desde antes de que inicien los juegos.

Los pormenores de esos proyectos se darán a conocer a detalle, más adelante.

ANÁLISIS

El joven empresario se dio el tiempo de realizar un análisis de lo que fue la campaña 2022 para el equipo: "Fue un buen año, consolidamos con esta afición tan bonita y en lo deportivo hicimos un gran trabajo en la conformación del equipo, con refuerzos nacionales como "Jesse" Castillo, extranjeros de gran clase como Aybar, no escatimamos en nada, trajimos gente muy capacitada y aunque fue un inicio desconcertante, de no creerse, a veces las cosas no se dan, pero es muy rescatable de la afición, de los jugadores y de todos los involucrados para saber que no habíamos trabajado para esos resultados, tanto que fuimos el segundo mejor equipo en la segunda vuelta y logramos calificar a playoffs cuando aún faltaban cinco o seis juegos para terminar la temporada".

El proceso que se inició con Óscar Robles no fructificó, lo cual reconoció Murra, al tiempo de resaltar la importancia de reaccionar rápidamente para dar un golpe de timón y enderezar el rumbo: "Con Oscar no se dio, yo soy muy creyente de los procesos, pero ya era inevitable cortar a Oscar, porque estábamos en último lugar y teníamos un roster muy competitivo. Con Orantes la cosa cambió mucho y llegamos al objetivo de playoffs, jugamos contra Laredo que fue un equipo que estuvo en los primeros lugares durante toda la temporada y le competimos bien, pero se nos dieron juegos en los que nos pegaban dos o tres hits y perdíamos, así es este juego", remató.