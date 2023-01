The Last of Us arrasa con su lanzamiento en HBO Max

El primer episodio de la serie original, The Last of Us, titulado Cuando estés perdido en la oscuridad, se estrenó el domingo pasado y se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica a sus primeras 24 horas, superando el primer día del episodio uno de La Casa del Dragón y de la segunda temporada de Euforia 2.

De acuerdo con un comunicado, la serie ha sido aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito.

De igual manera, The Last of Us fue un suceso en redes sociales a nivel mundial. La serie estuvo como tendencia número uno alrededor del mundo en Twitter durante la noche del Domingo 15.

Brasil fue el mercado con más conversación de la serie en redes sociales en general a nivel global sumando más del 50 por ciento de esta y dominando 15 de los 30 hashtags más importantes del país durante el domingo por la noche en Twitter.

“Cuando estés perdido en la oscuridad” te lleva a 2003, cuando un brote de hongos parasitarios comienza a devastar al país y el mundo.

Joel Miller intenta escapar del creciente caos con su hija y su hermano. Veinte años después, un cínico y rudo Joel y su compañera Tess luchan por sobrevivir bajo un régimen totalitario, mientras que las Luciérnagas, un grupo de insurgentes, albergan a una adolescente con un don único.