The King en la cima

Faltaban 10.09 segundos del tercer cuarto. LeBron James recibió un pase de Westbrook, defendió el balón y mediante tres botes se metió a la pintura, dio media vuelta, encestó y consiguió lo anhelado. Una marca que se veía inalcanzable fue superada por el alero nacido en Akron, Ohio, en Estados Unidos, quien la noche del 7 de febrero del 2023 logró escribir su nombre con letras de oro como el máximo anotador en la historia de la NBA tras llegar a la suma de 38 mil 388 puntos.

Sin duda, este hecho quedará enmarcado en la historia del deporte, en especial para los amantes del basquetbol y del liderazgo, inteligencia y gran análisis de juego que fueron las claves de LeBron para hacerle honor a su mote: The King, en el Crypto.com Arena.

36… 35… 34… la cuenta regresiva iniciaba. Poco le importó a los Angeles Lakers la derrota contra el Oklahoma City Thunder (133-130), pues la atención sólo se dirigía a su jugador número 6 que escaló a la cima y cedió el segundo puesto a Kareem Abdul-Jabbar (38 mil 387 unidades).

(EFE)

Las lágrimas y los aplausos no faltaron. La afición no podía darse el lujo de parpadear porque cada detalle era algo único. Quizá uno de los recuerdos más emotivos se dio cuando el mismo Kareem, quien impuso el legado aquel 5 de abril de 1984, dejó su asiento y le entregó al Rey el balón con el que tocó la gloria.

Para los amantes de la estadística, hay que recordar que James también dejó atrás a personalidades como Karl Malone (36 mil 928), Kobe Bryant (33 mil 643) y Michael Jordan (32 mil 292), si hablamos del Top Cinco de los líderes de puntos.

Además, puede presumir junto a Abdul-Jabbar que son los únicos en superar las 38 mil unidades. Guste o no su estilo de juego, no se puede negar la influencia de LeBron en el deporte ráfaga. Olvidemos por un momento las comparaciones, cada deportista hace lo que puede desde sus trincheras y deja un legado acorde a lo que haga o deje de hacer. Este año, que curiosamente termina en “23” (si saben a lo que me refiero), le tocó al ex militante de los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat ser protagonista. ¡Larga vida al Rey!

Instagram: @glz_mariana