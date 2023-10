The Eras Tour y otras películas de conciertos icónicas que han llegado al cine

Ver en vivo a tu artista favorito es una de las mejores experiencias que pueden ocurrir en la vida; sin embargo, no siempre es posible, ya que en ocasiones los boletos son demasiado caros, se terminan pronto o incluso, los artistas llegan a fallecer.

Afortunadamente, existen muchos conciertos que han sido grabados, los cuales antes solían lanzarse en formatos de entretenimiento en casa, pasando desde el VHS, DVD, CD y el Blue-Ray; algunos otros han sido emitidos directamente en la televisión y más recientemente han llegado al "streaming" como lo han hecho Ariana Grande, Beyoncé y Madonna, entre otros.

Sin embargo, pocos artistas han tenido la oportunidad de llevar sus documentales de conciertos a la pantalla grande, una tendencia que tuvo su época dorada a finales de los años 2000 y principios de la década del 2010.

Entre los artistas que han logrado llegar a la gran pantalla en formato de concierto están desde U2, quienes fueron de los primeros en sumarse a esta tendencia, que eran presentados principalmente en formato 3D, a ellos les siguieron artistas como los Jonas Brothers, Miley Cyrus y Justin Bieber.

Ahora, esta tendencia ha revivido, siendo los artistas de Kpop quienes se encargaron de regresar los conciertos a las salas de cine, como es el caso de Blackpink, BTS, Seventeen y Mamamoo, por mencionar algunos.

Ahora, Taylor Swift y Beyoncé se han sumado con sus películas The Eras Tour y Reinacessance, en una revolución de la industria del cine con grandes números en taquilla incluso previo a su estreno.

A continuación presentamos un listado de las películas más icónicas en concierto documental que han llegado a la gran pantalla.

Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert

Es una película documental producida por Walt Disney Pictures que se estrenó en las salas de cine en formato 3D en el año 2008. La cinta se lanzó solamente en Estados Unidos y Canadá en la gran pantalla, al resto del mundo llegó a través de Disney Channel y el formato DVD; esto no fue impedimento para que lograra más de 70 millones de dólares en taquilla.

La cinta presenta la gira de Miley Cyrus Best of Both Worlds, en donde presentaba canciones tanto de la serie Hannah Montana como de su proyecto solista. La película incluye la aparición especial de los Jonas Brothers.

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience

Los Jonas Brothers estaban en la cima del éxito cuando debutaron su película en concierto 3D en el año 2009, en medio del lanzamiento de su álbum Lines, Vines and Trying Times. La película fue todo un éxito en taquilla con más de 30 millones de dólares recaudados. Como tema principal para promocionar el concierto se presentó el sencillo Tonight. Cabe señalar que la película tiene la presencia de Taylor Swift y Demi Lovato, quienes cantan sus éxitos Shoul've Said No y This Is Me, cuando recién comenzaban sus carreras.

Katy Perry: Part of Me 3D

El segundo álbum de estudio de Katy Perry, Teenage Dream, publicado en el año 2010, es uno de los trabajos musicales del mundo pop de más éxito en la historia, por lo que su gira California Dreams Tour tuvo tal impacto que fue llevada a la gran pantalla a través de un documental que se estrenó en julio de 2012. La película recuadó más de 32 millones de dólares en taquilla y muestra a Katy Perry tanto en el escenario cantando sus éxitos, así como el detrás de escena en donde presenta una de las escenas más impactantes de la artista, en donde lucha con el duelo de su divorcio previo a dar un concierto masivo.

One Direction: This Is Us

La boyband One Direction marcó a toda una generación de adolescentes, su impacto fue tal que en el 2013 llegaron a la gran pantalla con la película One Direction: This Is Us, la cual plasma lo que fue su gira Take Me Home Tour. En taquilla, la cinta recaudó más de 68 millones de dólares.

Justin Bieber: Never Say Never

Se trata de una película documental de una de las estrellas pop más importantes de todos los tiempos, Justin Bieber y su Never Say Never. La pelicula se estrenó en el 2011 y fue todo un éxito en taquilla. Además, contó con la presencia de varias estrellas como Miley Cyrus, Usher, Victoria Justice, Jaden Smith, Sean Kingston, Snoop Dogg, Ludacris, Boyz II Men, LA Reid, Jay Leno, Chelsea Handler y Ryan Good.