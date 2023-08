The Chemical Brothers sorprende a sus fanáticos con nuevo sencillo

The Chemical Brothers han lanzado una nueva canción, tomada de su próximo décimo álbum For That Beautiful Feeling.

Skipping Like A Stone es su segunda colaboración con Beck. La unión de melodías, voces country-soulful y ritmo implacable le dan vida a este "track".

El video de la melodía fue dirigido por los directores neoyorquinos Pensacola y presenta una rara aparición del mejor lanzador de piedra del mundo, Kurt Steiner. El video estará en línea pronto.

El décimo álbum de The Chemical Brothers, For That Beautiful Feeling, se lanzará el 8 de septiembre de 2023. Cuenta con los sencillos No Reason, The Darkness That You Fear y Live Again.

Después de un verano de festivales en toda Europa, The Chemical Brothers se presentarán en una serie de fechas previamente anunciadas en el Reino Unido después del lanzamiento del álbum.