'Terminé enojado y triste por lo demostrado'; Edson Álvarez reacciona al resultado de México ante EUA

Consciente de que están ante el arranque de un nuevo proceso, Edson Álvarez, mediocampista y referente del equipo mexicano, expresó su sentir respecto al resultado del equipo mexicano en el juego contra Estados Unidos del jueves pasado.

“Terminé enojado y triste por lo demostrado, pero creo que no pasa por no sentir orgullo y amor por la camiseta. Es un proceso nuevo, hubo cambio de jugadores y de cuerpo técnico, obviamente el resultado no fue como nos hubiera gustado, pero no pasa por un tema de falta de disposición ni de ganas.

“Vienen muchos jóvenes, siempre los cambios generacionales son radicales, pero por lo menos internamente estamos bien, estamos tranquilos, estamos pensando más allá de un torneo, en un proceso de dos o tres años", explicó el futbolista surgido del América.

Edson Álvarez reconoció el trabajo de los jóvenes seleccionados en la mayor y en las distintas categorías.

"Los jugadores jóvenes lo están haciendo bien, los que están aquí y los que no están convocados. Ayer la Sub-23 le ganó a Francia, es importante seguir con esa continuidad. Es parte de creer, de confiar y apoyar a los jóvenes que van iniciando, obviamente se van a cometer errores, pero de eso vamos a seguir aprendiendo.”

Por su parte, César Montes, dijo en su encuentro con periodistas que la escuadra nacional ha entendido sus fallas y aceptó que intentarán no volverlas a repetir.

“Fue un partido complicado, cerramos filas, tuvimos nuestro proceso de duelo después de la derrota. El grupo está muy bien, cuerpo técnico y jugadores, analizamos los errores que cometimos para que no nos vuelva a suceder lo que pasó”, expuso el defensa central del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona.

También aceptó su error y ofreció disculpas por las implicaciones que trajo su expulsión ante los Estados Unidos.

"Canalicé la frustración del partido de la peor manera, estoy arrepentido (de la expulsión) y ofrezco disculpas a mis compañeros, al equipo rival y la afición. Como futbolistas estamos expuestos a muchas cosas, sobre todo a los niños que nos ven y somos un ejemplo para ellos, no lo fuí en ese momento en el terreno de juego, pero espero serlo”, expresó.

En tanto, Luis Ángel Malagón señaló que no ha sido sencillo el haber sido superados por Estados Unidos, pero se comprometió a trabajar para cambiar los resultados.

“Ha sido complicado, fue un golpe muy fuerte. Queda un juego y ganar la Copa Oro porque queremos que cambiar esa situación, esto es un proceso, muchas veces te toca pasar malos momentos, esto da vueltas y vendrá el momento de disfrutarlo. Vamos a trabajar para cambiar esto”.

El guardameta aprovechó su encuentro con los representantes de los medios de comunicación para enviar un mensaje de unión en el grupo, y aclarar versiones sobre supuestas diferencias al interior del equipo.

“Es absurdo, no hay nada de eso. ¿De dónde sacan cosas que no son verdad? Estamos unidos para revertir esta situación. Todo jugador anhela estar en la Selección, te motiva, no creo que nadie se quiera ir. Yo desde que llegué aquí estoy ilusionado, esto es parte de un proceso, hay que creer en la idea del profe y salir adelante”.

Por último, Sebastián Córdova también se comprometió a cambiar el presente del equipo y mejorar los resultados adversos.

"Estamos más unidos que nunca junto al cuerpo técnico, estamos en busca de revertir esta mala situación”, comentó el jugador de Tigres, quien hizo énfasis en que se está en un proceso con buenos y malos momentos.

"Es un proceso y muchas veces te toca pasar momentos difíciles donde al final del día vas a tener buenos momentos, hoy en día estamos así, esto da muchas vueltas, pero cuando nos toque estar arriba lo vamos a disfrutar", explicó el mediocampista de Tigres.