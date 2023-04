Emmanuel ha recorrido infinidad de ciudades de México y el mundo, pero hay una especial que quiere mucho y es Torreón.

Luego de presentarse con Mijares o Alexander Acha, el intérprete se encuentra listo para volver con un espectáculo en solitario denominado, Toda la vida, que presentará el 22 de abril en el Coliseo Centenario.

El artista habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su presentación en la Comarca Lagunera y de su más reciente sencillo, Cómo quieren que la olvide, con el que incursiona en el género regional mexicano.

"Tengo una larga historia con Torreón desde que empezó mi carrera. Justo cuando comencé de manera formal hicimos una gira de promoción por 28 ciudades del país y una de ellas era Torreón. De ahí en adelante, he ido una gran cantidad de veces y en verdad que la gente de La Laguna es increíble", externó entusiasmado.

El nacido en la Ciudad de México compartió que se ha preparado al máximo para ofrecer un espectáculo inolvidable a los laguneros.

"Esta gira de Toda la vida que como el nombre lo indica son las canciones de toda la vida, entre otras cosas, ni norteño pop que se me ocurrió hacerlo cuando estábamos en plena pandemia en casa, realizando canciones y rehaciendo canciones, vino la idea de hacer este norteño pop con la canción Cómo quieren que la olvide, misma que ha sido del gusto del público y eso nos llena de alegría porque dentro del arte uno nunca sabe qué va a pasar".

Vía telefónica, el intérprete dijo que previo a dicho sencillo, él ya había tenido algunos coqueteos con el regional mexicano.

"Cuando grabé el MTV Unplugged, tuve varios invitados, entre ellos, Julión Álvarez, quien me acompañó a cantar Esta triste guitarra.

"Esa rola no salió en el disco y hasta ahora la vamos a lanzar y ahí nació la de hacer regional. Siempre me gustó la música mexicana. Hice algunas cosas también con Lola Beltrán o Rocío Dúrcal".

El artista dio a conocer que tiene planeado entregar a su público más "tracks" del nombrado género.

"Vienen otros temas que ya grabamos, uno de ellos, lo compuso mi hijo Alexander Acha, a quien ahorita le está yendo muy bien. Ya veremos qué ocurre, cómo nos va y qué pasa más delante".

Por otro lado, Emmanuel mencionó que se siente satisfecho de cómo ha llevado su carrera, desde que comenzó a la fecha.

"He hecho cosas que me atreví a hacer como esta por ejemplo (Su reciente tema Cómo quieren que la olvide). He realizado cosas que me costaban bastante trabajo, que la gente de la disquera o que rodeaba, las aceptaran. Los cambios musicales en mi carrera han sido constantes. Recuerdo cuando pasé de las baladas a cantar La chica de humo o El rey azul; de repente, en la disquera, no entendían estos cambios, sin embargo, al final me apoyaban".

Algo que de igual manera emociona al artista es que pudo ingresar a la música en décadas como los setenta y ochenta, que, sin duda, marcaron los escenarios, hasta la actualidad.

"Me tocó una etapa bellísima. Fue un momento de la música muy especial en todos los idiomas. Creo que lo que ahora ha ocurrido no es que los artistas hayan cambiado, sino la sociedad misma tuvo ajustes.

"Por un lado, ha tenido un desgaste y por otro, ha avanzado demasiado en cuanto a la tecnología; en la parte interna del ser humano ha habido un deterioro grande por toda esta influencia que hay de las redes o juegos que enseñan la violencia o la falta de respeto; entonces tú vas creciendo con eso, solo que ahora el cambio es drástico y doloroso".

Para el nacido un 16 de abril, hay ciertos artistas que tras interpretar temas que considera violentos o que son groseros, han variado sus propuestas para bien.

"La gente que hacía una clase de música difícil, está empezando a hacer cosas bonitas porque la creatividad sí hay, lo que hay que ver es cómo la encausas, para algo bueno o malo. Habrá un regreso a todo lo bonito, ya lo verán".

La charla entre El Siglo y Emmanuel estaba por terminar, no sin antes tocar el tema de la naturaleza, y es que el intérprete de Tengo mucho que aprender de ti, se ha encargado de inculcar a su público el cuidado del medio ambiente.

"Seguimos en la lucha. Tenemos que cuidar nuestro planeta que nos da de comer".

Repertorio

Algunos éxitos de Emmanuel son:

Tengo mucho que aprender de ti.

Todo se derrumbó.

El rey azul.

El día que puedas.

Toda la vida.

Con olor a hierba.