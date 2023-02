Hay una canción que ha hecho famosa don Lorenzo de Monteclaro en la que dice, "Ya llegó el que andaba ausente", pues ahora la temática aplica muy bien en Karyme Lozano.

Tras varios años de ausencia en la televisión mexicana, Lozano volvió gracias a la telenovela Mi secreto que hoy termina por el Canal Las Estrellas.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Lozano agradeció a la gente, pues la ha seguido apoyando, pese a que últimamente se había enfocado en proyectos en el extranjero.

"Me siento agradecida con Dios y con el público que me sigue pidiendo y me mandan mensajitos, tengo un público muy leal y querido, desde que empecé a hacer telenovelas a la fecha.

"Muchas personas me dicen qué dónde ando y les digo que ando haciendo tal serie o película con tal actor norteamericano, y me dicen, 'sí, qué bueno, pero cuándo vuelves a las novelas'; esa audiencia tan amorosa me motiva", comentó.

Lozano abrió su corazón con esta casa editora, y dijo que además de que Mi secreto le ha dado un cúmulo de alegrías, le permitió también estar con su madre en México durante los últimos meses de su vida.

"Me gusta escoger muy bien mis proyectos y llegó Mi secreto, la telenovela perfecta que Dios me mandó. Me atrapó la historia, y sé que Dios me trajo a México para poder estar en este país con mi mamá en sus últimos meses porque ella falleció de cáncer en agosto pasado.

" En verdad que esta novela fue un bálsamo para mi corazón porque después de que mi madre murió yo seguí trabajando y eso fue como una terapia. Cada día de grabación se los dedicaba a mi mamá y a mi público".

Para Karyme, Mi secreto presentó diversas historias que lograron entretener y conmover a los televidentes.

"Es una novela que ha llevado un mensaje de esperanza. Tiene mucha conciencia. Todos los personajes han pasado por situaciones complicadas y han podido salir adelante. Ojalá y tenga una segunda parte".

En ese sentido, la artista compartió que también le gustaría que Tres mujeres tuviera una segunda temporada, tal y como ocurrió con Corona de lágrimas.

"Yo les he propuesto a Televisa que hagan Tres mujeres, 25 años después. Sería un trancazo. Estamos la mayoría de quienes formamos el elenco".

Por otro lado, Lozano mencionó que su carrera se ha basado más en la calidad que la cantidad.

"Se están haciendo muchas cosas muy buenas. Ahora pueden ver una película en los cines que se llama ¡Qué viaje con papá!, al lado de Rob Schneider. Estoy retomando mis proyectos como productora, quiero poner el nombre de México en alto. Quiero seguir trabajando como actriz y creativa".

Karyme Lozano externó que pese a tantos proyectos que hay en las plataformas, las telenovelas continuarán vigentes.

"Las novelas nunca van a pasar de moda, mientras uno sea fiel al género. El público de las novelas es muy fiel", sostuvo.