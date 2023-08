Tengo corazón de pollo: Karina Banda

La conductora, Karina Banda, ha hecho realidad uno de sus sueños al ser co-conductora de Hotel VIP.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la regiomontana, pero naturalizada estadounidense, habló de dicho proyecto y aclaró que ella jamás estaría en un reality como participante.

"Me encantan los reality shows, uno lo vive y lo siente al estar en ellos. Me gusta estar al frente, pero jamás participando, no podría porque tengo el corazón de pollo.

"Para estar en un reality hay que tener corazón de piedra porque es un juego, nada se puede tomar personal y yo si me tomó las cosas muy personales", contó.

Banda comentó que se ha sentido muy a gusto en Hotel VIP, que reúne 16 famosos, quienes están viviendo una serie de retos con el fin de volverse huéspedes o personal del staff.

"La gente ya ha disfrutado de este programa y me da mucho gusto que esté siendo muy bien recibido. Me permitió este reality volver a mi país por la puerta grande tras 10 años de ausencia".

Karina informó que ha aprendido bastante de Roberto Palazuelos, quien dirige el Hotel VIP que se transmite por Canal 5 a las 8:00 de la noche.

"Trabajar con Roberto ha sido increíble para mí. Lo que más siento en estos momentos por Roberto es gratitud por la oportunidad que me ha dado. Se ha portado increíble conmigo.

"Es muy importante que cuando uno ingresa a un proyecto encuentre compañeros que sumen y que además tengan un buen corazón, es un plus, y ese es Roberto", detalló.

Tanto Banda como Palazuelos están al pendiente de todo lo que va ocurriendo en Hotel VIP, en donde figuran estrellas como Jorge "El Burro" Van Rankin, Martha Figueroa o "Gomita".

"Roberto tiene que tener a todos los muchachos cortitos, y asegurándose de que estén cumpliendo su papel, ya sea como huéspedes o staff, que como ya saben eso se da en una división de equipos, el que gana sirve al otro en todo lo que desee; a mí me toca narrar las competencias y en verdad que ha sido apasionante ver a los chicos en acción".