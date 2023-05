'Tenemos una cuenta pendiente'

os Guerreros afrontan de nueva cuenta unos cuartos de final enfrentando a los Rayados. Tanto laguneros como regios, son viejos conocidos en esta instancia y aunque los de la Sultana del Norte, son los favoritos por el liderato del Clausura 2023, Santos Laguna tiene las herramientas para volverlos a eliminar de la liguilla, como pasó hace un par de años.

"Sabemos que jugaremos contra un gran rival, que tiene muchos jugadores de jerarquía, el mejor de la fase regular. Pero ya demostramos que le pudimos ganar acá en el TSM y también en su estadio", dijo ayer el mediocampista Juan Francisco Brunetta, que confía estar a la altura para llegar a semifinales.

Añadió que con los recientes antecedentes favorables, 2-1 en el BBVA en el actual torneo y 4-3 en el Corona en el Apertura 2022, "no quiere decir que vayamos a ganar. Será un partido parejo, esperemos que podamos estar a la altura de las circunstancias y de la gente, pero se puede ganar o perder, pero las formas deben ser las adecuadas".

Pero dejó en claro que Santos Laguna está para ganar, afrontando la fase con humildad y trabajo, luego de que se hizo un buen trabajo con Pachuca, un partido que lo trabajaron bien y que no merecían perderlo. En la Bella Airosa, Brunetta tuvo una efectividad de pases superior al 86 por ciento, siendo clave en la generación de llegadas al marco rival.

Y ahondó sobre los Rayados: "Es un rival que ya lo conocemos, difícil, el mejor de este torneo porqué terminó primero. Son partidos que hay que demostrar personalidad como lo hicimos contra Pachuca, además de convicción para sacarlo, ya demostramos con varios rivales, tanto con Monterrey, América, Pachuca, partidos que podemos sacar adelante".

En la campaña regular, los de la Comarca recibieron 37 goles, además de 4 en la reclasificación, para 41 tantos en total hasta el momento en el semestre. De esos, 34 fueron en la era de Eduardo Fentanes y 7, en la actual con el uruguayo Pablo Repetto, por lo que los verdiblancos, están enfocados en este departamento.

"Algo que queremos corregir hace rato, desde que estaba Lalo Fentanes, ahora con Pablo (Repetto) también lo queremos hacer, es algo que obviamente lo notamos, pero lo bueno es que el equipo revierte la situación, con Pachuca lo hicimos y con Cruz Azul casi" expresó.

Pero ahondó "Soy de los que piensa que si haces 4 goles, es casi imposible que pierdas un partido" recordando el duelo de reclasificación en Pachuca ante el campeón Tuzos, donde igualaron 4-4 en el tiempo regular, aunque luego lo resolvieron a favor en los penales.

El argentino de 25 años de edad, complementó que llevan poco tiempo con el cuerpo técnico actual, por lo que tratan de adaptarse lo más pronto posible a su idea en la cancha, aceptando que mejoraron mucho respecto al partido contra Cruz Azul.

"En la fase normal, fuimos irregulares, con partidos buenos y otros no. Ganábamos y perdíamos. Derrotamos al Monterrey allá 2-1 luego de perder por goleada en casa con Pachuca, los cambios de entrenador son normales en el futbol, así que debemos tomarlo con tranquilidad", indicó.

CAPITANÍA

Tras la lesión de "El Guardián", Carlos Acevedo, en su hombro izquierdo, "Juanfran" ha tomado la capitanía de los Guerreros, pero no por ello, pierde piso y confesó que solamente está para poner su granito de arena.

"El capitán es Carlos (Acevedo), cuando no está, trato de aportar y ayudar de donde me toque, estamos detrás de él, es una lástima que se haya lesionado, (pero) Gibrán (Lajud) lo hizo muy bien el otro día, le fue buenísimo, nos ayudó mucho, sabemos que tenemos dos arqueros que están a la altura", confesó.

En lo personal, Brunetta ha rendido y mostrado su calidad en la cancha, debido a la confianza que ha tenido el club albiverde en su persona, además de los entrenadores que he tenido acá "en lo personal me he sentido bien, trato de responder en la cancha, estoy muy cómodo acá y quiero pelear por estas cosas, jugar liguillas y competir, lo queremos todos, ahora tenemos la oportunidad importante, superar lo que hicimos en el Apertura 2022, estamos ante una oportunidad linda de semifinales y debemos aprovecharlo".

El uso de la tecnología desde hace años en Santos Laguna, ha sido un tema que deja sorprendidos a los mismos jugadores, expresando el pampero, que cada cuerpo técnico tiene su fórmula, por lo que el utilizar una tableta en pleno encuentro, con repeticiones en el momento y parados, son nuevas formas en las que se trabaja y sirve mucho para el momento.

Por otro lado, descartó problemas en el seno interno del club, como se había ventilado a mitad de campaña "No sé de dónde vendrá eso, pero nunca hubo diferencia con nadie, después como digo, son resultados, a veces se gana y se pierde, pero no quiere decir que cuando se pierda, hay diferencias en el vestidor".

Además agregó: "Estamos todos para el mismo lado siempre. Yo puedo ir a comer con Correa o con otro fuera del campo y con otros no. Pero en el vestidor estamos todos pateando para el mismo lado, somos un grupo de buena gente que es lo más importante".

EXPERIENCIA

Aceptó estar ansioso por jugar una liguilla en el Estadio Corona. En la anterior, en el Apertura 2022, fue expulsado en la ida en Toluca, por lo que no pudo participar en la vuelta ante los Diablos Rojos, sin poder evitar la eliminación de los Guerreros.

"Lo de la experiencia del partido con Toluca, obviamente cuando uno llega, debes conocer el sistema del arbitraje y cómo funciona todo. Aprendí que es así", dijo el talentoso mediocampista de Santos Laguna.

Reconoció que lo dejó marcado, con una experiencia aprendida, así como el corregir y trabajar, para no recibir tantas tarjetas amarillas como en la campaña anterior, por lo que ha tenido una etapa de maduración en este aspecto.

"Tengo la oportunidad nueva de jugar una nueva liguilla en el TSM, acá no la pude jugar el torneo pasado, así que contento y a tratar de aprovechar la oportunidad", expresó el volante ofensivo argentino.

Por último, habló de lo que será el duelo de mañana en casa: "Tenemos una cuenta pendiente en casa porque en el torneo nos costó, así que invitar a la afición, aunque no hace falta porque sabemos que siempre está. Esperamos estar a la altura por nuestros aficionados, por nosotros, por nuestras familias que siempre están apoyando. Se podrá ganar o perder, pero las formas tienen que ser las adecuadas por la altura de este club".

HORARIOS

Los Guerreros recibirán el miércoles 10 de mayo por la tarde-noche, a partir de las 19:00 horas al líder Monterrey, en la ida de cuartos de final del Clausura 2023. La vuelta, se disputará el sábado en el BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

Si los albiverdes buscan llegar a semifinales, deberán vencer en el global a los regios, a quienes les basta el empate en los 180 minutos, para acceder a la antesala de la disputa por el título de la Liga MX, que dejó vacante el Pachuca, que fue eliminado por los laguneros el sábado pasado en el repechaje.

GOLES

ha marcado Juan Brunetta desde que llegó a Santos, cinco fueron este torneo.