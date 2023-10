Tema de tarifas del transporte público no pasa por el Congreso: alcalde

El tema de las tarifas del servicio público de Torreón únicamente le compete al Cabildo, por lo tanto, no pasa por el Congreso del Estado, aclaró el alcalde Román Alberto Cepeda, quien dijo que no se tiene una fecha para saber si habrá o no un alza.

“El tema no pasa por el Congreso, eso lo definimos en el Cabildo, no tiene la necesidad de pasar”, dijo Cepeda y señaló que continuará la mesa de negociación y análisis para, en caso de que haya un alza, de cuánto sería prudente y a cambio de qué para el usuario.

También detalló que es un tema que se debe realizar por ley en el mes de octubre, y no es un tema que se ponga por “alguien” para analizarlo.

“Nosotros no estamos haciendo otra cosa más que hacer lo que es la revisión de las tarifas y una vez que se tome una decisión de carácter colectivo con el órgano colegiado, no por una decisión unilateral de una persona, ya se dará a conocer, pero ahorita no hay nada. Yo no he anunciado absolutamente nada más que lo que venía anunciando desde el día en que llegué, se están revisando las tarifas que es un tema que nos han pedido los transportistas y en su momento se dará a conocer cualquier resultado”, insistió.

Comentó además que es un tema que habrá de definirse en la Comisión de Transporte.

“La revisión de las tarifas la hemos hecho a partir del 2022 y en este año también. ¿Cuándo se define si hay o no?, lo habrá de definir la comisión, entonces yo no traigo la fecha en la que se definirá pero al final son cosas que se tienen que poner en suerte”, dijo el edil quien aclaró que el tema no es una decisión que recaiga en él sino en la Comisión de regidores y al final por el pleno del Cabildo.

“Al final del día, el servicio es algo importante, el transporte es un negocio, es algo que se tiene que ir viendo paso a paso qué es lo que conviene para todos, no que es lo que conviene para una sola parte de la que decide, es a la autoridad, los usuarios que es el número uno y los transportistas que ponen el modelo de negocio”.