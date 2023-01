Telecomm espera cambio de nombre

Esperan que las próximas semanas se materialice el cambio de denominación de Telecomunicaciones de México (Telecomm) a Financiera para el Bienestar, además de que se establezcan las condiciones en que ésta habrá de operar algunos de los programas que están a cargo de la Secretaría del Bienestar.

La responsable de la sede Telecomm ubicada en el Palacio Federal, María Teresa Vicuña, dijo que si bien ya se concretó el cambio de nombre, este no se ha llevado a la práctica, pues se les hizo llegar una lona con el nuevo logotipo pero no se ha colocado porque las especificaciones del inmueble no lo permiten, ya que se deben cubrir ciertos requisitos en cuanto a dimensiones y características.

Tampoco se han efectuado modificaciones en el sistema operativo ni en los comprobantes impresos, donde la dependencia sigue apareciendo como Telecomm, ni se ha establecido si personal de Bienestar será transferido para hacerse cargo de programas que quedarán a cargo de la Financiera para el Bienestar.

El viernes 21 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial por el que desaparece Telecomm y se convierte en Financiera para el Bienestar, con mayores facultades para la administración y recuperación de recursos de programas federales.

De acuerdo con este decreto, bajo la nueva denominación, esta área podrá absorber el fideicomiso del Programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como "Tandas del Bienestar", así como la recuperación de los recursos del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares o "Créditos a la Palabra", que la Secretaría de Bienestar deberá transferir.

La Financiera para el Bienestar también tendrá facultades de cobro de los llamados créditos a la palabra o Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, que al igual que las tandas, tampoco dispuso de una partida específica este año pues, además, el incumplimiento de los beneficiarios ha sido de más del 90 por ciento, luego de que se les otorgaron créditos de 20 mil pesos durante la pandemia.

Por ahora, la oficina de Telecomm sigue atendiendo los mismos trámites, que van desde la venta de tiempo aire, pagos de remesas hasta depósitos y el pago de algunos programas federales, como las pensiones para personas adultas mayores sin comisión.