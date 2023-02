'Te componí una canción', Camilo recibe críticas tras dedicar verso a Evaluna Montaner

Una publicación realizada por el cantante colombiano Camilo, en donde recita un poema a su esposa Evaluna Montaner, desató varias críticas en redes sociales.

En el video, que originalmente compartió el artista en sus historias de Instagram, y que rescató el programa "El Gordo y la Flaca", ambos aparecen abrazados mientras Camilo le dice a Evaluna: "Te componí una canción".

Y agrega: "Amor profundo y que bonita nuestra criatura, cuidado te empaco el segundo", el comentario de Camilo desató varias críticas.

En el post de El Gordo y La Flaca, se pueden leer comentarios como "Te compuse, no componi", "Qué hombre más corriente", "Nunca he entendido por qué este par no me hacen nada de gracia".

Sin embargo, otros usuarios lo defendieron, señalando que todo se trataba de una broma.