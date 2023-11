Taylor Swift y otros artistas que han regrabado su música

Taylor Swift emprendió una batalla legal en contra de su exdisquera para quedarse con los derechos de su propia música, sin embargo, ante la negativa, la cantante decidió regrabar sus primeros seis álbumes de estudio para ser la dueña de sus masters. Desde entonces, la estrella del pop ha regrabado sus discos: Fearless (Taylor's Version) (2021), Red (Taylor's Version) (2021), Speak Now (Taylor's Version) (2023) y 1989 (Taylor's Version) (2023).

Los fans han apoyado la decisión de Taylor debido a que es impensable que una artista como ella, que compone todo su música, no sea la dueña de esta.

Sin embargo, no es la única que ha tomado este rumbo, aunque cabe señalar que no en todos los casos se ha hecho por cuestiones legales, también otros artistas lo han hecho para renovar su música, hacer colaboraciones e incluso solo por diversión.

Jojo

En un caso similar al de Taylor Swift, la cantante Jojo se vio obligada a regrabar sus primeros dos álbumes de estudio Jojo (2004) y The High Road (2006), los cuales fueron muy exitosos. Sin embargo, ante problemas con la disquera, su carrera se vio pausada por varios años y no fue hasta el 2016 que hizo su regreso triunfal con Mad Love. Jojo aprovechó para regrabar sus dos primeros discos que incluían hits como Too Little Too Late y Leave (Get Out).

Demi Lovato

La cantante y actriz Demi Lovato decidió tomar un rumbo distinto en su carrera, en donde retomó sus orígenes musicales del rock y dejó por completo en el pasado la música pop. Demi lanzó su álbum rock, Holy Fvck en el 2022 y este 2023 regresó con un nuevo álbum, el cual incluye diez de sus más grandes éxitos regrabados en versión rock, aparecen canciones como Heart Attack, Confident y Cool for the summer.

Ana Torroja

La cantante española Ana Torroja formó parte del grupo Mecano, con el que cosechó grandes éxitos en los años 80. Durante su carrera solista lanzó el álbum Me cuesta tanto olvidarte en el año 2006, el cual fue grabado de la mano de Aleks Syntek, en donde hacía versiones nuevas de los éxitos de Mecano con temas como Hijo de la luna, Un año más y Maquillaje.

Miguel Bosé

En el caso de Miguel Bosé, el artista rindió un homenaje a su carrera con el álbum Papito (2007), en donde retomaba sus clásicos en colaboración de diversos artistas. El álbum fue muy exitoso, puesto que trajo a las nuevas generaciones temas como Si tú no vuelves ahora junto a Shakira, Bambú con Ricky Martin, Nena con Paulina Rubio y Olvídame tú con Ivete Sangalo.

Blondie

El caso de Blondie también fue por cuestiones legales, ya que según reveló la vocalista Debbie Harry en su libro Face It, querían recuperar los derechos de varios de sus temas, por lo que en el año 2014 lanzaron el álbum Blondie 4 (0) en donde actualizaron sus clásicos.

Mónica Naranjo

Como regalo para sus fans, la cantante Mónica Naranjo realizó nuevas versiones de sus éxitos como Desátame, Solo se vive una vez y Entender el amor, esto en el álbum del 2014, 4.0.

